La ‘vaca’ de Antioquia está muy flaca: ante bajos aportes y opiniones de fracaso, ahora anuncian conciertos y carreras atléticas

Aunque el Gobierno informó que financiaría las vías 4G de Antioquia y ordenó suspender el recaudo de la ‘vaca’, no hay un compromiso formal y las obras correrían el riesgo de convertirse en ‘elefantes blancos’, según la Gobernación. Frente a esto, los paisas anuncian nuevas estrategias para multiplicar las donaciones.

La administración departamental no solo recibirá dinero por medio de Bancolombia, ahora tendrán otras fuentes de financiación que serán coordinadas por Alfredo Ramos, exconcejal del Centro Democrático que fue nombrado gerente ad honorem de la iniciativa; es decir, desempeña el cargo sin tener retribución económica.

“Vamos a estar vendiendo camisetas y productos, haciendo conciertos y carreras atléticas. Queremos llevar la vaca a toda Colombia. Vamos a hacer eventos en varias partes del país porque estas vías no solo benefician a Antioquia, la vía al mar es un corredor que impactará a muchas regiones”, afirmó el ciudadano.

La propuesta del departamento es que, si el nivel central no tendría la disposición de ejecutar las obras, la entregue formalmente: “Con respeto decimos que, si no van a poner los recursos, esto no da más espera. Que la entreguen y la intentamos financiar de diferentes maneras, una de ellas son los aportes voluntarios”, agregó Ramos.