“Hay que defender a Antioquia”: gobernador Andrés Julián Rendón habla de la ‘vaca’ que cubrirá las obligaciones que debía asumir el Gobierno Petro

A.R.: Como son tramos de vías que no están concesionados, entonces, aquí no estamos planteando recoger plata para entregarle a un privado, es para entregárselos a la nación y que la nación los pueda invertir o que, si nos remite esos tramos, nosotros, como Gobernación, lo podamos también hacer. Hay una junta de personas muy cívicas, decentes, que van a estar muy sigilosas de la aplicación eficiente de estos recursos.

A.R.: No sé. Le hemos insistido mucho: por favor, ponga los recursos o entréguenos las vías para nosotros terminarlas. En la última respuesta que nos dio el ministro de Transporte, dijo: nosotros no le entregamos las vías, hay que buscar soluciones imaginativas para hacerlas. Ahí salió la idea del presidente Uribe de hacer una vaca para que, si el tema es de recursos, que esa no sea la razón para no entregar las vías culminadas.