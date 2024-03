Presidente Petro le dijo al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que no tiene “antipatía personal” contra esa región

El mandatario colombiano indicó de manera directa que no tiene una “antipatía personal” , al señalar que entre él y el mandatario del departamento debe primar encontrar puntos comunes para el desarrollo de Antioquia.

“Esa responsabilidad es inmensa, porque vamos a tratar, gobernador. Porque no es que nosotros no nos conozcamos personalmente –creo que nunca nos habíamos visto, solo recientemente, después de las elecciones–, no es un tema de antipatías personales o cosas de esas”, dijo Petro.