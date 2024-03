Gobernador de Antioquia le responde al gobierno Petro: “no nos vamos a dejar arrinconar, vamos exigir lo que nos corresponde”

El mandatario finalizó indicando que “esto no un asunto ideológico, no es una lucha de clases, no es necesario que digan que ahora queramos poner a pagar a los más pobres por la valorización de las tierras de los más ricos… Los antioqueños somos arrojados y trabajadores, pero no nos gusta que se malgaste el fruto de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. No nos vamos a dejar arrinconar, vamos con respeto a seguir exigiendo lo que nos corresponde”.