“Mientras se ofrecen garantías a ‘gestores de paz’, se desestiman alertas contra autoridades legítimas”: el reclamo del gobernador de Antioquia a Petro

El mandatario regional cuestionó que Petro se haya subido a una tarima con cabecillas de grupos delincuenciales y no atienda las amenazas en contra de los dirigentes de esa región.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 6:30 p. m.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le contestó al presidente Gustavo Petro.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le contestó al presidente Gustavo Petro. Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro desestimó una denuncia por un supuesto atentado en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en Hidroituango.

Tras ese mensaje, el mandatario regional le contestó al presidente. “Qué mal precedente el suyo: mientras se ofrecen garantías a gestores de paz, se desestiman alertas contra autoridades legítimas”, criticó Rendón, recordando el episodio cuando Petro subió a varios jefes de organizaciones criminales a uno de sus discursos en Medellín.

Rendón agregó que reconoce que su rol implica asumir riesgos personales, pero considera que no debía exponer a quienes los acompañaban cuando se trataba de alertas reales. “La seguridad no se relativiza. ¡Se garantiza!”, reclamó el gobernador.

El mandatario antioqueño recordó que a Petro otros gobiernos le garantizaron su seguridad cuando estaba en la oposición. “Hoy la violencia política se agrava mientras su gobierno insiste en contemporizar con criminales”, criticó Rendón.

Además, reclamó por hechos de violencia que han sido alertados, como el asesinato de Miguel Uribe Turbay y las familias de los 13 policías asesinados por alias Calarcá, líder de un sector de las disidencias de las Farc, en Amalfi.

El presidente Gustavo Petro ganó la puja por la dirección de la Universidad del Atlántico y las denuncias de posible burocracia han tomado la agenda del lugar.
El presidente Gustavo Petro desestimó la denuncia del supuesto ataque. Foto: PRESIDENCIA

“Con esos uniformados luchamos día y noche para salvarlos. Usted minimizó el riesgo. ¡Ahí está el resultado!”, afirmó Rendón. El gobernador le recordó a Petro el helicóptero atacado con un dron hace unos días en el departamento de Bolívar, que dejó 14 soldados heridos.

Petro había desestimado la denuncia de Rendón y de Federico Gutiérrez. “No hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango. No se sabe las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a su reunión en Hidroituango”, afirmó Petro.

Alerta terrorista frena visita de Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón a Hidroituango en Antioquia

Según habían narrado los mandatarios locales a SEMANA, la alerta del posible atentado en su contra en Hidroituango se las habría informado el propio Ejército Nacional y los integrantes de sus esquemas de seguridad, que pertenecen a la Fuerza Pública.

“Si fuera por nosotros, estaríamos allá. ¿Por qué no se pudo viajar, por qué no han podido salir de allá, desde el campamento las personas del esquema de seguridad nuestro y de las avanzadas, por qué hay artefactos explosivos?”, criticó Gutiérrez.

Andrés Julián Rendón Gobernador de Antioquia
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le reclamó a Petro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Gutiérrez y Rendón pidieron que no se minimicen las denuncias de amenazas en contra de dirigentes locales y líderes políticos porque eso podría llevar a hechos violentos como el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay o los ataques que se han registrado contra soldados del país.

“A nosotros la información que nos dan es que es un dron de las Farc, y yo les pregunto: ¿acaso los drones de las Farc tiran rosas o toman fotos? Los drones de las Farc tiran bombas”, aseguró el mandatario local.

