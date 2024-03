Iván Name arremetió contra Petro: “Las armas de nuestras Fuerzas son de la Nación, no de un Gobierno, por si acaso están pensando en ruido de los sables”

El presidente del Senado, Iván Name, estalló nuevamente este lunes 18 de marzo contra el presidente Gustavo Petro después de que el Jefe de Estado anunciara desde Cali que no descarta convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

“Es de suma gravedad que el Presidente de Colombia haya planteado literalmente de un golpe de mano institucional. No se trata de interpretaciones, no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del Jefe de Estado provenga una amenaza a la democracia y al Congreso”, destacó.

A renglón seguido, Iván Name le dijo a Petro: “Traiga aquí, señor Presidente, la ley que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos. Usted recibió de la democracia un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el Presidente, no un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí hay un Congreso con prestigio, señor Presidente”.