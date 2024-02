Trump y sus aliados se proponen acabar con la ayuda estadounidense a Ucrania

Según ellos, el texto no va lo suficientemente lejos. Mike Johnson, líder de la Cámara de Representantes, aliado de Donald Trump, lo da por “muerto”.

“Horrible”

“¡¡¡No sean ESTÚPIDOS!!! Necesitamos un proyecto de ley independiente sobre fronteras e inmigración”, afirma Trump en su mensaje, en el que pide que no esté vinculado “a la ayuda exterior de ninguna manera”.

Frontera

“No tenemos suficientes agentes (fronterizos). No tenemos suficientes jueces (de inmigración). Necesitamos ayuda. ¿Por qué no me ayudan?”, preguntó el lunes refiriéndose a los republicanos.