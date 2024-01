Donald Trump y el arte del regreso: la historia de la victoria del magnate en medio de las tormentas judiciales que enfrenta

Trump llega a New Hampshire en plena carrera por las primarias, tras el arrasador triunfo en Iowa y acudir al tribunal de Nueva York

Contexto: Trump llega a New Hampshire en plena carrera por las primarias, tras el arrasador triunfo en Iowa y acudir al tribunal de Nueva York

El antiguo mandatario no solo ganó, sino que lo hizo con una amplia ventaja, al registrar 51 por ciento del total de los votos, mientras que su rival más cercano, el gobernador Ron DeSantis, se quedó con 27 por ciento. Asimismo, Nikki Haley, la exembajadora del Gobierno Trump ante la ONU, finalizó tercera, con 19 por ciento de ese proceso.

Esta estrategia no es nueva, ya que en su momento le recordó al presidente Barack Obama su segundo nombre, Hussein, también planteó la teoría conspirativa de que este no había nacido en los Estados Unidos, por lo cual no debía haber sido elegible para ser presidente de la nación. Lo cual fue tachado de ridículo y el mismo mandatario de entonces se burló de él.