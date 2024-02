Aterrador: estas son las historias de varios campesinos colombianos que emigraron como soldados a Ucrania; muchos ya murieron en la guerra

Cientos de compatriotas se han unido a la guerra para defender a Ucrania de Rusia. Algunos de ellos no poseían el entrenamiento militar adecuado para enfrentarse a este reto. | Foto: afp

Hugo Fernando Cabezas, pariente de los soldados, reveló que todas las promesas se esfumaron desde el primer día: “Eso no es como les dicen al principio. Allá los tiran a pelear y abandonan al que se defiende”. Dos de sus allegados murieron, otros dos abandonaron la lucha y los restantes siguen en el campo europeo.

La contratación

La mejor remunerada es la primera línea, cerca de 12 millones de pesos al mes. Sin embargo, lo que no contó el personaje es que muchos militares tienen que superar dos meses de intensas y peligrosas pruebas en las que les distribuyen 3 millones de pesos. En un golpe de suerte y milagro, podrían manipular la promesa.

“Una película”

Ante el miedo de morir y la presión de sus familiares, tomó la decisión de dar un paso al costado, aunque fue un episodio en particular lo que lo impulsó a salir del país y buscar refugio en Polonia . El militar denunció que el Ejército ucraniano dejó sola a la unidad integrada por colombianos, quienes trataron de hacerles contrapeso a los hombres que mandaron los rusos para asesinarlos a cualquier precio.

A Cerón no le tembló la mano para dejar la arriesgada lucha armada: “Renunciamos todos a la base porque hubo un abandono hacia nosotros, nos dejaron metidos en el combate. Los mismos ucranianos, a algunos compañeros, les alcanzaron a disparar”.

El sueño era construir un negocio en Neiva, pero un conflicto ajeno y decantado se los llevó. “Esa guerra ya está perdida, esa guerra ya es de los rusos, allá no hay nada bueno”, afirmó la mujer, que está luchando contra viento y marea para recuperar el cadáver de su esposo, pues el de su hermano estaría en manos ajenas.

Así lo probó en diferentes comunicaciones con los compañeros de lucha de los militares: “Yo sí me levanté lo que estaba pasando con mi hermano. Lamentablemente, yo sé que lo tienen los rusos. Ellos me mandaron a decir que ellos tienen el placer de entregar el cuerpo, pero no les ven voluntad a los ucranianos”.