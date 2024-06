Los aterradores detalles de la secta satánica que mató al niño Maximiliano en Antioquia. Violaciones a animales, torturas y muerte

Este hombre citaba con frecuencia a un arcángel que tomaba el control de sus palabras, movimientos y decisiones. Al ser cuestionado por sus seguidores sobre quién era, la respuesta los dejaba inmóviles, pues comentaba que no era brujo ni hechicero, sino un enviado de Dios y todo lo hacía en su nombre. Para acceder al oro, ellos debían hacer esfuerzos sobrenaturales y ejecutar al pie de la letra la voluntad del alma que le hablaba al oído. “Vomitar 20 veces seguidas, defecar sobre montañas para espantar a los duendes, regalarles el sueldo a los caciques o entregar su vida para no hacer enfadar a los espíritus”, reiteraron los afectados.

La mayoría de los rituales se realizaron en una vivienda de Segovia, un municipio ubicado a cuatro horas de Medellín y repleto de minas. La casa está rodeada de árboles, bordeada con una extensa malla, y los pasillos quedan a la vista de todo el que pase por el frente, aunque a nadie le gusta fijar la mirada sobre ese sitio. Uno de los fieles de Carmona Ramírez, cuya identidad se omite por petición propia, recordó que en ese espacio lo obligó a tener sexo con dos hombres y le perforó un testículo para extraerle un líquido amarillo: “Yo no quería, me llené de mucho temor y me resigné. Él me forzó. Las torturas fueron extremas. Jugaba con mis testículos”. Él tiene en su espalda dos marcas que jamás podrá borrar. Un par de cruces hechas con un cuchillo hirviendo para calmar la furia de los espíritus, un supuesto esfuerzo adicional, pues estaban cerca de llegar al oro.