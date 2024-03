Hezbolá responde a Israel y ataca con cohetes luego de la muerte de un civil en bombardeo contra el Líbano

| Foto: Anadolu via Getty Images

Israel ha lanzado una ofensiva contra Hamás desde el pasado 7 de octrube. | Foto: Anadolu via Getty Images

Netanyahu promete perseguir a Hamás “en todos los rincones de Gaza, incluido Rafá”

Netanyahu, que ha hablado ante una escuela de cadetes en el sur de Israel, ha alegado que el país libra “una guerra existencial” y que “tiene que ganarla”, por lo que no descarta entrar en el que ha descrito como “el último bastión de Hamás”, independientemente de las críticas internacionales. “Los que nos dicen que no actuemos en Hamás nos están diciendo que perdamos la guerra y eso no va a pasar”, ha esgrimido.