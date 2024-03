Israel convoca a su embajador ante la ONU en respuesta a la supresión de pruebas en el informe sobre la violencia sexual perpetrada por Hamás

“Durante los últimos cinco meses, no hubo una sola discusión aquí dedicada al bienestar de los rehenes. Ni una sola discusión se centró en la violencia sexual perpetrada por Hamás. Ni un solo panel de la ONU sobre violaciones y crímenes contra mujeres israelíes”, continuó Erdan. Finalmente, Katz concluyó: “Nuestras hijas no deben ser tratadas como si no valieran nada. Quien les haga daño, pagará”. La ONU debería avergonzarse de su silencio. En el futuro, no podrán afirmar que no lo sabían, tal como afirmó el mundo después del Holocausto. Que no estuvieron expuestos al sufrimiento y los horrores. Los que quedan indiferentes son cómplices de los propios crímenes“”.