“El 7 de octubre es el día más negro, más trágico en la historia de Israel”: Gali Dagan sobre ataques terroristas de Hamás

Los trágicos eventos del 7 de octubre de 2023, donde los terroristas de Hamás perpetraron la masacre de 260 jóvenes de diversas nacionalidades, incluyendo a dos ciudadanos colombianos con doble nacionalidad, y secuestraron a cientos más durante el Festival Supernova Psy-Trance, han sido documentados en la película #NOVA, producida por yes DOCU, la cual fue proyectada en exclusiva el 21 de febrero en Cinemanía, ubicado en la ciudad de Bogotá.

| Foto: Yes studios

Jóvenes israelíes documentaron con sus celulares los sucesos ocurridos durante el festival de música electrónica en Israel el pasado 7 de octubre del año 2023. | Foto: Yes studios

GALI DAGAN : Yo creo que es el primer documental, creo que eso fue producido en Israel, hay otros documentales que son, digamos, colecciones de muchos salvajes terroristas asesinados del Hamás. Y tenemos ahora acá la oportunidad de compartirlo por primera vez en Colombia, por ahora no tenemos otras Proyecciones comerciales del documental. Esperamos que los productores lleguen a un acuerdo con algunos canales locales para transmitirla en el país.

G.D : Creo que es una historia de cómo jóvenes llegaron a festejar y terminó con una gran tragedia y no creo que haya un país en el mundo que pueda entender lo atroz del terrorismo, lo atroz de los secuestrados y por eso yo creo que es un documental que cuenta una historia terrible del día más oscuro en nuestra historia.

G.D Bueno, la ONU tiene una historia, su objetivo no es su derecho de defendernos, después de los atroces acontecimientos, nosotros tenemos primero compromiso para nuestros ciudadanos y nuestra población civil para que ellos se sientan seguros.

Tenemos más de cien mil personas desplazadas solamente en sur de Israel, que no quieren y tienen miedo de regresar a su casa, porque los líderes del Hamás han dicho que van a repetir la masacre del 7 de octubre una vez más y una y otra vez. Entonces, tenemos el derecho de defendernos y tenemos que eliminar a Hamás de la población civil de Gaza, la población civil no es nuestra enemiga, y hacemos todos los esfuerzos, todo lo que podemos hacer, evitar los daños civiles en la faja de Gaza, pero Hamás es un enemigo cruel que no le importa su propio pueblo y usa su propia población como escudos humanos.