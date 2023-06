Hijastro del millonario que viaja en el sumergible perdido, escandaliza por coquetear con modelo de Only Fans en medio de la tragedia

Brian Szasz, hijastro de Hamish Harding, está siendo el blanco de severos señalamientos en las redes sociales, en vista de lo que se ha calificado como una actitud irracional e indolente.

Harding es uno de los cinco pasajeros del Titán, el sumergible que se perdió hace varios días en el océano Atlántico, durante una misión de exploración de los restos del trasatlántico Titanic.

La situación es desesperada, ya que las reservas de oxígeno de la nave están cada vez más cerca de agotarse.

El trino por el que Brian Szasz está siendo criticado en las redes sociales. Twitter@audioguy182. - Foto: Twitter@audioguy182

Pero, mientras que el mundo contempla en vilo los incansables esfuerzos que han desplegado las autoridades para rescatar a los pasajeros del Titán, Szasz tuvo el desatino de compartir en su cuenta de Twitter la imagen de la modelo Brea, quien causa sensación en la plataforma Only Fans.

El joven retuiteó una foto en la que Brea exhibe su curvilínea silueta, muy escasa de ropa, la cual acompañó con las insinuante frase: “¿Puedo sentarme encima de ti?”.

En su trino, Szasz le responde: “Sí, por favor”.

Esto sucedió el miércoles pasado, cuando el mundo ya estaba en vilo ante el dispositivo de búsqueda del Titán, una tarea de alto riesgo.

En efecto, justo antes de publicar la imagen de la modelo, Szasz había trinado: “por favor tengan a mi familia en sus oraciones”.

El explorador británico Hamish Harding, padrastro de Brian Szasz, es uno de los cinco pasajerós del Titán. De 58 años, está muy familiarizado con las exploraciones extremas. - Foto: Instagram: actionaviationchairman

Las reacciones desfavorables a la actitud del hijastro del millonario británico no se han hecho esperar. Para muchos, ese trino confirma que le falta mucho tacto, como lo habían tildado dos días antes, el lunes, porque alardeó en Facebook de haber asistido a un concierto de la banda Blink-182.

Cuando vio las diatribas de que era blanco por esta publicación, se justificó: “Lo crean o no, tengo 100 dólares en el banco. No puedo ir al océano a arreglar la situación. No tengo pasaporte. No puedo volar. Solo puedo ver las noticias y esperar”, escribió en un mensaje en el cual agregó que solo quería relajarse un rato con su banda favorita.

La publicación sobre la modelo de Only Fans también le valió críticas en la red.

“Ese trino mientras tu padrastro está perdido en el mar es una cosa loca”, dijo un internauta, mientras que otro escribió: “Es irreal tuitear eso justo ahora”.

“Este tipo ama a Blink-182 y tener a mujeres sentadas en su cara y no le da miedo que la gente lo sepa”, fue otro comentario.

Harding y los otros cuatro ocupantes del sumergible Titan, de la empresa OceanGate, emprendieron la semana pasada una inmersión al lugar donde se encuentran los restos del Titanic, cerca de la isla canadiense de Terranova.

Sin embargo, el domingo perdieron contacto con la superficie y pronto fue evidente que estarían atrapados a unos 12.000 pies de profundidad.

Desde entonces se desató un operativo de búsqueda y rescate, cuyo gran objetivo es encontrar al Titán antes de que se agote la provisión de oxígeno, lo cual acabaría con la vida de los ocupantes.

Como lo ha informado la prensa norteamericana, mientras que equipos de los guardacostas de Estados Unidos buscan al sumergible en las profundidades, aviones de la fuerza aérea de ese país sobrevuelan la zona, “en un último esfuerzo por salvarlos”, de acuerdo con reportes de las autoridades.

Pero, ¿quién es Hamish Harding, el padrastro del joven que escandaliza con su actitud?

De 58 años, este empresario británico está muy familiarizado con las exploraciones extremas.

Más allá de sus aventuras, que relata en las redes sociales, se conocen pocos detalles sobre la carrera y la fortuna del director general de la empresa de venta de jets privados Action Aviation, fundada en 2004.

El sumergible Titán, de la empresa OceanGate Expeditions. - Foto: AP / OceanGate Expeditions

Licenciado en ciencias naturales e ingeniería química por la Universidad de Cambridge, Harding viajó al espacio hace un año a bordo del cohete New Shepard de Blue Origin, en un vuelo de diez minutos que constituyó la quinta misión tripulada con éxito de la compañía, propiedad de Jeff Bezos, su “mentor”.

Tiene varias entradas en el libro Guinness de los récords.

Entre sus hazañas, en marzo de 2021 se sumergió con otro explorador, Victor Vescovo, hasta los abismos de la Fosa de las Marianas, la parte más profunda del océano conocida hasta la fecha, a bordo de un sumergible biplaza.

Esta misión fue la más larga realizada a tal profundidad (cuatro horas y 15 minutos), con la mayor distancia recorrida (4.600 metros).

Él y su esposa Linda tienen dos hijos. Uno de ellos, Giles, quien se convirtió, con 12 años, en 2020, en la persona más joven en viajar al Polo Sur, informa The Times.

Antes de casarse con Harding, Linda tuvo dos hijos de otra relación: el ahora polémico Brian Szasz y Lauren.