Hispanos se burlan de otros latinos que no hablan español, revela estudio realizado en Estados Unidos

En Estados Unidos, los mismos latinos se burlan de los hispanos que no hablan español.

Algunos incluso hacen bromas sobre los que no hablan español: cuatro de cada 10 hispanos adultos dijeron que, con mucha frecuencia, escuchan a otros hispanos bromear sobre los latinos que no hablan español o no lo hablan bien, de acuerdo con el análisis “Percepciones y experiencias de los latinos con el idioma español”.