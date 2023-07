Trabajo en Estados Unidos: esto ganan latinos en diferentes oficios, mucho más que en países como Colombia

El trayecto hacia Norteamérica usualmente está motivado con ese fin y la necesidad de encontrar una mayor estabilidad; sin embargo, las cifras han mostrado una crisis migratoria en la región, de la cual no ha sido ajena Estados Unidos. Según Voz de América , la Patrulla Fronteriza contabilizó más de 2,7 millones de personas en la frontera sur durante 2022.

¿Cuánto ganan latinos en EE. UU.?

Los salarios en Estados Unidos están sujetos al nivel de preparación del aspirante y el tipo de vacantes ofertadas. También pueden tomar un papel ‘crucial’ si el futuro empleado tiene o no sus papeles en regla. De hecho, estados como Florida han ‘puesto la lupa’ en ese sentido para evitar el flujo irregular.

Visa para trabajar en Estados Unidos

Estados Unidos clasifica en permisos de trabajo para inmigrantes y no inmigrantes, dependiendo el tipo de oficio y duración del mismo. En cuanto a la primera categoría, es necesario que el futuro empleador presente una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ; posterior a su aprobación, el aspirante puede continuar con el proceso.

Por ejemplo, está la categoría H-2B para trabajadores temporales no agrícolas. Para poder aplicar en esta, el posible empleador debe demostrar que en Estados Unidos no hay suficientes aspirantes capacitados o disponibles, y que ello no afectará las condiciones laborales de ciudadanos estadounidenses en tareas similares.