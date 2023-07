Al borde del llanto: latina en Alemania reveló lo que puede dificultar conseguir trabajo y dio crucial consejo

La experiencia de una latina

¿Por qué renunció un latino en Alemania?

“La realidad es que el trabajo no me gustó, pero además de eso la ciudad no me gustó. Vivo en un lugar muy remoto, sin nada interesante, muy chico, donde no hay mayor círculo social y no es lo que buscaba para mi vida. En cuanto al trabajo, este no estuvo muy bueno. Me enojó que me contrataran como chef y a la larga (lo que hace) no tiene nada relacionado con la cocina”, agregó.