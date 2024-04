“Hoy ocurrió un tiroteo en la escuela”: Finlandia se estremece por niño que encendió fuego en clase. Un menor de 12 años está muerto

Un video, difundido por el diario Iltalehti y presentado como el momento de la detención del sospechoso, muestra a dos policías sujetando a una persona tumbada boca abajo. Un testigo dijo al diario que los disparos habían resonado en el patio. “ Al principio no me di cuenta de que era un arma. Luego hubo un grito terrible y los niños corrieron al patio”, detalló.

Precedentes en los años 2000

Desde entonces, cientos de escuelas se han visto amenazadas por actos similares, según el Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, que señala los problemas de salud mental como la principal razón de estos ataques.