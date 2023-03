Lo último: lo que se sabe de la joven que mató a tres niños y tres adultos en un tiroteo, en Estados Unidos

- Foto: via REUTERS

The Covenant School, donde ocurrieron los hechos, es un colegio cristiano privado.

Este lunes, 27 de marzo, el estado de Nashville, en el sur de Estados Unidos, vivió un tiroteo en un colegio. En este murieron tres niños y tres adultos y la autora fue una joven adolescente, que fue abatida por la policía.

¿Qué pasó?

Los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes (27 de marzo), cuando una mujer, que estaba armada con al menos dos rifles de asalto y una pistola, entró a las instalaciones del colegio cristiano privado The Covenant School, de acuerdo con imágenes compartidas en medios locales, del portavoz de la policía local, Don Aaron, en rueda de prensa.

"Tres alumnos y tres adultos resultaron heridos de muerte", afirmó Aaron, que informó de que no hay más víctimas.

Según la policía, la joven efectuó numerosos disparos a medida que caminaba por el establecimiento, que tiene alrededor de 200 estudiantes y 40 empleados.

La Policía de Nashville atendió la llamada en cuestión de minutos.

“Ahora sabemos que tres estudiantes y tres adultos resultaron heridos de muerte dentro de la escuela. Estamos trabajando para identificar a esas víctimas. Incluyendo a la atacante, un total de siete personas murieron como resultado del incidente de esta mañana en la escuela”, dijo Aaron.

Las autoridades llegaron al lugar y al escuchar disparos en un nivel más arriba acudieron a ese punto inmediatamente, tan pronto identificaron a la atacante la mataron. La joven fue declarada muerta a las 10:27 de la mañana.

De acuerdo con el diario The Independent, los bomberos informaron que hay varias personas heridas. “Podemos confirmar que tenemos varios pacientes. Los padres que vienen a la escuela deben ir a 20 Burton Hills en este momento. Esta es una escena activa,” dijo el departamento de Bomberos de la ciudad, en un comunicado.

¿Qué se sabe de la atacante?

De acuerdo con la policía, la mujer que fue abatida vivía en Nashville y tenía 28 años. La policía de Nashville declaró este lunes (27 de marzo) que considera muy posible que la joven haya sido una exalumna del colegio y, aunque inicialmente había asegurado que se podía tratar de una adolescente, finalmente se aclaró que se trataba de una mujer adulta.

"Mis conclusiones iniciales son que en un momento dado ella fue alumna de este colegio, pero no estoy seguro en qué año", declaró a los periodistas el jefe de policía de Nashville, John Drake.

Respuesta rápida

La Policía resaltó que al ser una escuela privada, no había un cuadrante de la policía directamente asignado al lugar: “Esta es una iglesia que opera una escuela privada. No había personal de la policía asignado a esa escuela, de ningún tipo”, dijo un vocero policial, según The Independent.

La respuesta de las autoridades fue veloz; sin embargo, en pocos minutos el daño que hace un tirador o atacante puede ser mucho. La policía dice que atendió la llamada a las 10:13 a. m. La atacante fue asesinada a tiros a las 10:27, 14 minutos después de la llamada.

La policía entró por la planta baja y escuchó disparos en el segundo piso. Se cree que la joven ingresó al edificio no a través de la puerta principal, sino de una puerta lateral.

El tiroteo fue impactante para los niños del colegio que se encontraban en las instalaciones.

Reacciones

Desde la Casa Blanca una vez más hubo manifestaciones sobre un mejor control de armas: “¿Cuántos niños más tienen que ser asesinados antes de que los republicanos en el Congreso den un paso adelante y actúen para aprobar la prohibición de armas de asalto, cerrar las lagunas en nuestro sistema de verificación de antecedentes o exigir el almacenamiento seguro de armas? Tenemos que hacer algo”, dijo este lunes Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, quien además aseguró que Biden está en contacto con las fuerzas del orden público para aclarar lo sucedido en Nashville.