Impactante accidente en una caravana de Ferrari y Lamborghini dejó varios muertos y heridos en Italia

Sobre el particular, medios locales además han destacado que la persona responsable del accidente, a la luz de lo evidenciado en el video es un ‘gomoso de los carros de lujo’ y es conocido cómo el multi millonario Vikas Oberoi quien iba acompañado de su esposa en la rodada, y que ahora serían posiblemente señalados del delito de “doble homicidio”, en relación a la muerte de los ocupantes del carro accidentado.

Uma Ferrari e uma Lamborghini colidiram em uma estrada em Sardenha, na Itália. Era proibido ultrapassar na via; casal não resistiu. pic.twitter.com/yw1HndmEae

Sobre el particular, medios locales señalan que el multimillonario es el responsable del accidente por no percatarse de la ubicación de los vehículos alrededor, advirtiendo que no vio, a través de su retrovisor, que un carro de su caravana venía avanzando por el carril contrario, el cual él intentaba tomar.