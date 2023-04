Impactante video: ¿estatua de la Virgen María lloró en otra conmemoración de Semana Santa?

Pese a que ya culminaron las conmemoraciones por Semana Santa, un hecho ‘inusual’ se tomó las redes sociales y ha despertado una ola de reacciones en las cuales se ha encontrado la fe y el escepticismo. En la creencia cristiana, en la que participan evangélicos y católicos, este tiempo es dedicado a conmemorar la muerte (también conocida como la Pasión de Cristo) y resurrección del Señor Jesús.

En Hidalgo, México, la figura de la Virgen María fue grabada supuestamente llorando durante la conmemoración del Viernes Santo. Anualmente, para esa jornada la Iglesia Católica está de luto y es por ello que no se celebra la tradicional misa, pues es el preámbulo del triunfo de Jesucristo sobre el mal.

El video, centro de atención, se registró concretamente el llamativo hecho en el municipio de Huejutla de Reyes y fue compartido en TikTok por el usuario @pedrodominguezmar0.

“Anoche antes de llevar a Jesús al panteón la Virgen estaba llorando. Yo grabé sus lágrimas de dolor y toda la gente también lloraba con ella”, recopilaron algunos medios locales, como La Silla Rota Hidalgo.

Un caso similar en Ecuador

Ecuador fue epicentro de otro caso en el cual los feligreses aseguraron que una estatua de la Virgen María había llorado el pasado viernes 7 de abril. La figura de la santa, en la advocación de La Dolorosa, está representada en video.

En este la figura parece estar derramando lágrimas, mientras en el fondo se escucha una melodía religiosa. UCSG Televisión informó que este hecho se presentó en la provincia de Santa Elena y una vez los asistentes se percataron del momento, empezaron a arrodillarse y a pedir perdón.

Son varios los casos en los cuales feligreses afirman que advocaciones de la Virgen han derramado lágrimas (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / FPG Intl. (derecha)

Uno de los testimonios fue recogido por el diario El Universo, medio al cual el coordinador de la parroquia, Wider Vivas, contó lo que vio y generó asombro. “Los feligreses se me acercaron y me dijeron: ‘la Virgen llora. Yo me acerqué y primero pensé que eran las lágrimas artificiales de la imagen”; sin embargo, tras acercarse observó “que de su ojo izquierdo brotaron tres lágrimas”.

¿También ha pasado en Argentina?

Como las dos anteriores, no son pocas las veces en que feligreses católicos aseguran que representaciones religiosas parecieran ‘tener vida’. Hace algunos meses, la provincia Santiago del Estero, en Argentina, fue epicentro de asombro, luego de que una estatua Virgen de la Inmaculada Concepción quedara grabada ‘llorando’.

La estatua está localizada en la capilla de Vinará, misma que compartió las imágenes de la estatua a la que, incluso, se le han atribuido milagros. Uno de los casos más notorios es el de Raúl Alemir, a quien en 2021 le encontraron un tipo de cáncer conocido como mixofibrosarcoma.

Feligreses aseguran que réplica de la Virgen María había llorado al menos 14 veces en 2022. - Foto: Facebook / Capilla Inmaculada Concepción. Vinará

Tras el diagnóstico, el argentino, de casi 40 años, debía someterse a una intervención quirúrgica; las posibilidades de recuperarse eran mínimas.

“Tuve que suplicar a los médicos para que me operaran, porque no querían arriesgarse por las pocas posibilidades de sobrevida”, dijo aquel hombre, de acuerdo con lo reseñado por Infobae. En ese punto, su mamá depositó las esperanzas en la Virgen María y presuntamente tomó lágrimas de la estatua para hacerlas llegar a su hijo.

Según el medio mencionado, la mujer fue testigo del momento en que brotaban las lágrimas de la estatua de la Inmaculada. “Yo vine, me arrodillé, lloré y ella lloró. Yo le pedí a la Virgen que si iba a vivir mi hijo que le diera otra oportunidad y, si no, que no me lo haga sufrir (...). Los médicos le dijeron que no iba a sobrevivir a la operación. Nos pidieron que nos despidiéramos”, aseguró.

Raúl Alemir pasó a la mesa de operaciones en septiembre del año pasado y la intervención resultó exitosa, alejándose el riesgo de que perdiera uno de sus brazos. El año anterior le había sido amputada una pierna.