¿Milagro? En video quedaron captadas las sorprendentes imágenes de una estatua de la Virgen ‘llorando’

Hasta el momento, las autoridades eclesiásticas no compartieron su postura al respecto.

En plena procesión del Viernes Santo, 7 de abril, en Ecuador se hizo viral un hecho que generó diferentes posturas por parte de los feligreses católicos, pues en un video quedó registrada la manera en la que, al parecer, una estatua de la Virgen lloró durante esta importante fecha de la Semana Santa.

Mientras para algunos este tipo de manifestaciones son recreaciones de alguna persona para tener visibilidad, otros le apuestan a que se trató de un mensaje del Todopoderoso.

Sea cual sea el caso, los creyentes religiosos procedieron a grabar a la Virgen María en la advocación de La Dolorosa cuando, supuestamente, salieron lágrimas de la imagen santa.

El clip se fue acercando al rostro de la estatua de la Virgen, de modo que se pudo observar la forma en la que, al parecer, caen lágrimas de la madre de Jesús representada con un vestido de color azul celeste y blanco.

En efecto, la comunidad de la iglesia del cantón La Libertad, en la provincia de Santa Elena, quedó impresionada e incluso agradecida; sin embargo, hasta el momento, las autoridades eclesiásticas no compartieron su postura al respecto.

“Los feligreses se me acercaron y me dijeron ‘la Virgen llora’”, rememoró el coordinador parroquial Wider Vivas en El Universo.

“Me acerqué y primero pensé que eran las lágrimas artificiales de la imagen, pero luego vi que de su ojo izquierdo brotaron tres lágrimas”, relató el creyente católico; además, confirmó que la manifestación ocurrió durante el acto litúrgico del Viernes Santo.

Esta no es la primera vez que ocurre un caso de este tipo, así que una buena parte de los feligreses creen que podría representar “un milagro o una comunicación del más allá”.

A continuación, la recopilación del video con las sorprendentes imágenes de la estatua de la Virgen ‘llorando’:

VIRGEN LLORA EN SANTA ELENA#ATENCIÓN: Virgen de la Dolorosa derramó lágrimas frente a varios creyentes en iglesia del cantón La Libertad, Santa Elena.

Esto ocurrió durante el acto litúrgico del Viernes Santo. Ante lo sucedido varias personas se arrodillaron y pidieron perdón. pic.twitter.com/qanMj2dftM — UCSG Televisión (@ucsg_tv) April 8, 2023

Otras manifestaciones de la Virgen

Hace menos de un mes hubo conmoción en una comunidad de la región de Lacio, en el nororiente de Italia, tras la supuesta aparición de la Virgen de Trevignano.

Las imágenes donde se aprecia la Virgen fueron divulgadas por el medio italiano Mattino5. En estas, tomadas con teléfonos celulares, se aprecia en el cielo la que sería la imagen de la Virgen.

“Era una de las primeras veces que había subido a la cruz, donde nos reunimos con los fieles para orar. Así que tomé algunas fotos del paisaje y, cuando volví a casa para verlas de nuevo, vi a la Santísima Virgen”, dijo una creyente al medio citado.

Y agregó la creyente: “Cuando vi las fotos de la Virgen y la cruz estuve tres días enferma, no lo podía creer. Muchos se burlaron de mí, pero estoy tranquila, no he alterado nada, apenas puedo usar el teléfono”.

También aseguran que, en el mismo lugar, una estatuilla de la Virgen habría llorado sangre.

De acuerdo con medios italianos, una comisión de la Iglesia católica busca “comprender si los hechos de Trevignano tienen un carácter sobrenatural”.

Madonna di Trevignano, Ecco le immagini delle presunte apparizioni in cielo mandate da alcuni fedeli#Mattino5 pic.twitter.com/SJc9tuOPmj — Mattino5 (@mattino5) March 14, 2023

Entretanto, el pasado 6 de febrero un fuerte terremoto sacudió a Turquía y Siria, dejando a más de 50.000 personas fallecidas en ambos países.

En la Catedral de la Anunciación, conocida también como Iglesia Católica de Alejandreta (en Hatay, Turquía), la imagen de la Virgen María se convirtió en un símbolo de resistencia. La estatua quedó ‘intacta’, a pesar del impacto del terremoto que devastó el resto del recinto, en el que se encontraba al punto de, incluso, desplomarse el techo.

El sacerdote Antuan Ilgıt utilizó su cuenta de Facebook para hacer actualizaciones tras el movimiento telúrico y sobre los pedidos, así como ayuda recibida con alimentos y bebidas. Para él, ver la sonrisa de la gente con la asistencia y la imagen de la Virgen fue una sensación “indescriptible”.