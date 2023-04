“Una falta de respeto”: críticas a la televisión española por esta parodia a la Virgen

Recientemente, a través de un programa de televisión humorístico en Cataluña, España, se presentó una parodia de la Virgen del Rocío, también conocida como Blanca Paloma, de gran importancia para la comunidad católica de Andalucía.

Ante lo ocurrido en el espacio televisivo, hubo un centenar de críticas de los televidentes, usuarios en redes y otros individuos. Tanto así que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, señaló a la cadena de televisión pública TV3 por presentar “una falta de respeto”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almonte rechazó lo que se presentó en la propuesta audiovisual que se llama Està passant (Está pasando).

De acuerdo con recopilaciones del diario español El País, “el controvertido clip apareció en pantalla el martes 4 de abril, en el programa ‘Està passant’, un espacio vespertino que trata de analizar la actualidad en tono de humor”.

Televisión en familia. - Foto: Getty Images

Sin embargo, pese a que se trató de una sátira, muchos no lo vieron con buenos ojos. En efecto, las posturas no cesaron con el paso de los días de la Semana Santa. Por ejemplo, Teresa Rodríguez, portavoz de la formación de izquierdas Adelante Andalucía, manifestó: “Se puede hacer humor de todo. También de la Semana Santa. Pero no con tantísima malaje, ignorancia y andaluzofobia”.

Inclusive, la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (Fecac) pidió “disculpas públicas” a la televisión catalana.

En dicha polémica presentación humorística, la imitadora Judit Martín apareció frente a las pantallas de TV con un disfraz en el que opuso a la Virgen del Rocío. Entretanto, el sonido de ambientación fue La Saeta, de Joan Manuel Serrat, y los conductores del programa Toni Soler y Jair Domínguez dijeron que se acercaban a un “campo de minas”.

Ara és el moment! Poseu @tv3cat i se us apareixerà la marededeu del Rocío (aka @JuditMartinD)! També podreu veure en Marc Giró defensar els xurros i l'@oyesherman donant la benvinguda a la primavera dues setmanes tard!#EstàPassantTV3https://t.co/KuPQsVnUaj pic.twitter.com/uH8aGwerby — Està passant (@estapassanttv3) April 6, 2023

La parodia de ‘Marededeu del Rocío’ duró varios minutos y para una buena parte de los espectadores se trató de un “total ridículo”, ya que hubo una subida de tono entre los presentes cuando la humorista abordó temas sexuales: “Llevo 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda”, señaló Martín.

Parodia de la Virgen del Rocío. - Foto: Twitter: @estapassanttv3

En consecuencia, pese a las posturas compartidas por el presidente de la Junta de Andalucía y otros más, Toni Soler, que aparte de ser el conductor también es el director del programa, respondió el sábado 8 de abril que “pueden esperar sentados” ante una posible disculpa.

Entonces, el Ayuntamiento de Almonte precisó que Està passant incurrió en una “grave falta de respeto al municipio y a los cientos de miles de devotos de la Virgen”. Asimismo, el obispo de Huelva, Santiago Gómez, puntualizó que la libertad de expresión “no puede ofender las creencias religiosas, tampoco de los católicos rocieros”.

Tras el boom mediático que se generó, puede que se presente una denuncia ante una comisión del Parlamento por la parodia de la Virgen del Rocío.

En adición, El País consignó que la producción audiovisual de TV3 “cumple su sexta temporada en antena y cosecha unas óptimas cifras de audiencia, con picos de 400.000 espectadores”.

La producción audiovisual de 'TV3' cumple su sexta temporada en antena y cosecha unas óptimas cifras de audiencia, con picos de 400.000 espectadores. Imagen de referencia. - Foto: Getty Images

En ese sentido, debido a la influencia del programa, las reproducciones de la parodia de la Virgen no cesaron y en redes sociales fue posible interpretar todo tipo de comentarios, como:

“Un día os estará pasando de verdad lo que os merecéis”; “Las televisiones públicas llevan 80 años idiotizando a la población con dinero de todos. Igual ha llegado el momento de cerrarlas e invertir los recursos ahorrados en sanidad y educación”; “No solo menosprecian al Sur, como siempre hacen. Ahora, también se mofan de las creencias de muchas personas. Eso no es humor. Eso es supremacismo étnico camuflado”, se lee en Twitter.

“El programa ‘Està passant’ ha sido objeto de polémica en reiteradas ocasiones”, detalló el mencionado diario español.

A continuación, la recopilación de video que causó indignación en varios televidentes españoles: