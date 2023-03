Supuesta aparición de una virgen en Italia tiene conmocionada a una comunidad de creyentes en Lacio

Conmoción en una comunidad de la región de Lacio, en el nororiente de Italia, tras la supuesta aparición de la Virgen de Trevignano.

Las imágenes donde se aprecia la virgen fueron divulgadas por el medio italiano Mattino5. En estas, tomadas con teléfonos celulares, se aprecia en el cielo la que sería la imagen de la virgen.

“Era una de las primeras veces que había subido a la cruz, donde nos reunimos con los fieles para orar. Así que tomé algunas fotos del paisaje y cuando volví a casa para verlas de nuevo vi a la Santísima Virgen”, dijo una creyente al medio citado anteriormente.

Imágenes de lo que reportan los creyentes en Lacio. - Foto: Pantallazos de videos del medio italiano @mattino5

Y agregó la creyente: “Cuando vi las fotos de la virgen y la cruz estuve tres días enferma, no lo podía creer. Muchos se burlaron de mí, pero estoy tranquila, no he alterado nada, apenas puedo usar el teléfono”.

Madonna di Trevignano, Ecco le immagini delle presunte apparizioni in cielo mandate da alcuni fedeli#Mattino5 pic.twitter.com/SJc9tuOPmj — Mattino5 (@mattino5) March 14, 2023

También aseguran que, en el mimo lugar, una estatuilla de la virgen habría llorado sangre.

De acuerdo con medios italianos, una comisión de la Iglesia católica busca “comprender si los hechos de Trevignano tienen un carácter sobrenatural”.

Teniendo en cuenta lo anterior, algunos creyentes se reunieron en oración a orillas del lago Bracciano.

Estatua de la Virgen María quedó intacta tras el terremoto en Turquía

El pasado 6 de febrero un fuerte terremoto sacudió a Turquía y Siria, dejando a más de 50.000 personas fallecidas en ambos países.

En la Catedral de la Anunciación, conocida también como Iglesia Católica de Alejandreta (en Hatay, Turquía), la imagen de la Virgen María se convirtió en un símbolo de resistencia. La estatua quedó ‘intacta’, a pesar del impacto del terremoto que devastó el resto del recinto, en el que se encontraba al punto de, incluso, desplomarse el techo.

El sacerdote no sale del asombro por el estado en que quedó la Virgen. - Foto: Getty Images

El sacerdote, Antuan Ilgıt, se ha valido de su cuenta de Facebook para hacer actualizaciones tras el movimiento telúrico y sobre los pedidos, así como ayuda recibida con alimentos y bebidas. Para él, ver la sonrisa de la gente con la asistencia es una sensación “indescriptible”.

Rescatistas buscando sobrevivientes tras un terremoto en Diyarbakir, Turquía, 6 de febrero de 2023. - Foto: Reuters / Sertac Kayar

En esa red social, el religioso compartió imágenes de cómo quedó ese templo tras el terremoto y su réplica, además de dos imágenes de María. La primera corresponde a un cuadro de la Virgen del Socorro, cubierta con algunas manchas de tierra, mientras la segunda es una estatua a la que no se le observa daño alguno como sí se ve en la pared contigua (con grietas).

Daños en templo son “impresionantes”

Ilgıt señaló que el derrumbe en la Catedral era “impresionante” y que hacía unos pocos días habían celebrado allí una eucaristía dominical. También aseguró que, junto a otros miembros de la comunidad, estaba intentando apoyar a personas católicas, ortodoxas y musulmanas.

“Traje la imagen de la Virgen María de la Catedral, esta imagen será nuestra fortaleza y con ella afrontaremos todo. Sigamos confiando en Dios y en su Santa Providencia. Está lloviendo, hace frío y los temblores son tan fuertes. Sentimos tu cercanía y nos importa. También llevamos en el corazón a nuestra querida Siria. ¡Que el Señor nos guarde en su amor y nos sea favorable!”, dijo el sacerdote.