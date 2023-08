Indignante | El país donde las torturas a una empleada doméstica reflejan la pobre protección legal: “Me encadenaron”

¿Cómo comenzó su tortura?

“Mi cabeza me duele cada vez que pienso en lo que me ocurrió”, dijo quien fue víctima de maltrato en Indonesia, país ubicado en Asia.

Lo que le sucedió no es un hecho particular de esa nación, pues allí ‘brilla por su ausencia‘ una ley de protección de los empleados domésticos, lo cual deja desamparados a cuatro millones de personas, principalmente mujeres que ejercen ese oficio.

“Estoy muy decepcionada. La sentencia es tan suave en comparación a lo que me ocurrió. Deberían haber sentido lo que yo sentí”, lamentó.

Dos décadas sin mayores avances

Una ley para regular el trabajo de los empleados domésticos lleva sin resultados concretos por casi dos décadas en ese país. Los activistas responsabilizan al gobierno de postergar la discusión en dicha materia. En el marco legal de ahora, las empleadas no son consideradas como trabajadoras y ello las encamina hacia un oficio informal y no regulado.

En cuanto a la joven, los abusos comenzaron semanas después de su llegada a Yakarta en abril de 2022, cuando otra trabajadora la acusó de hurtos. Según relató, sus patrones le hacían tomar orina y comer heces del perro de la casa. “Recibí palizas de múltiples personas, mi jefe me arrojó agua hirviendo. Después me encadenaron”, añadió.

Las secuelas que le quedaron a la joven indonesia no son solo físicas. | Foto: AFP / ADEK BERRY

Además, durante ocho meses de trabajo, no recibió ningún salario más allá de 1,5 millones de rupias (99 dólares) antes de regresar a su casa en Java Central. “Me daba miedo que el conductor me dejara en la cuneta porque ya no parecía un ser humano”.