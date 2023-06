Indignante: la historia de la estudiante que mató a Huellitas, un perrito, por placer

El maltrato animal es una problemática de salud pública que se vivencia en todo el planeta Tierra, sin importar la nacionalidad, el idioma o la especie.

Esto, porque la humanidad, con cada caso que se conoce, demuestra cuán aberrante está, ya que el hecho de que los animales no se puedan defender, no quiere decir que no sean seres vivos y sintientes.

El más reciente caso que se hizo viral a nivel mundial, es el de una joven que mató a un perrito llamado Huellitas, a quien había adoptado.

Huellitas, de acuerdo con medios locales mexicanos, era un perrito chihuahua que permanecía en Puebla, en el municipio de Huauchinango, específicamente en uno de los colegios del lugar, pues compartía con los alumnos en la cafetería y era común verlo por los pasillos.

Muchos animales mueren a manos de seres humanos - Foto: Facebook/ @rioverdeesdetodos

Sin embargo, la historia pareció dar un giro positivo en su vida, dado que una joven de 15 años llamada Vanesa, decidió adoptarlo. Pero nadie conocía su macabro plan, pues al cabo de un tiempo, la adolescente decidió torturarlo. Pero no le bastó y finalmente acabó con la vida del indefenso animal.

Huellitas era un perrito cachorro que fue asesinado en Huauchinango, Puebla.



Hay mucha rabia por su muerte.



Sin embargo, quien presuntamente realizó este acto es una menor de edad.



Dejemos de compartir su fotografía. Ella también es víctima de una cadena de violencias. pic.twitter.com/MKKuFOhcy4 — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) June 18, 2023

Al parecer, la joven estaría recibiendo ayuda psicológica, sin embargo, no pasará tiempo tras las rejas por tratarse de una menor de edad. Por lo que, por ejemplo, Andreína Andrade, periodista de Fuerza Informativa Azteca, afirmó que en este caso, “para ellos (adolescentes), la justicia es menos justa”.

Vanesa asesinó al perrito Huellitas en Puebla, México. - Foto: tomado de Twitter @meganews_MX

Hay que mencionar que la joven le contó lo que había hecho, a una de sus compañeras, que “nada más lo quería para eso”, para matarlo cruelmente. Ante lo cual, la otra compañera quedó sorprendida, pero decidió compartir la información con la prensa.

Muchos animales sufren maltrato - Foto: Getty Images/iStockphoto

Es de anotar que la adolescente le manifestó a su compañera que su intención principalmente era matar a un gato, pero aprovechó que se le presentó la oportunidad “dije ‘ah va’”. De acuerdo con las imágenes que han circulado en la web, la estudiante utilizó una cuerda para quitarle la vida al indefenso animal.

El hecho ha causado indignación entre los defensores de animales, por lo que han empezado a circular campañas en contra del maltrato animal, bajo el nombre ‘Justicia para huellitas’.

En Cundinamarca se impuso la mayor multa de la historia de Colombia en contra del maltrato animal: cerca de $1.000 millones

Como resultado de la intervención del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (Ipybac), y del Programa de Bienestar Animal de la Alcaldía de Funza (en colaboración con la Policía Nacional, la Inspección Segunda, y Personería del municipio), Nidia Ávila, inspectora segunda de Funza, emitió falló sobre un proceso legal por maltrato animal llevado contra un criadero canino del municipio, aplicando la sanción económica más significativa desde la promulgación de la Ley 1774 de 2016.

caso de maltrato animal da la vuelta al mundo - Foto: Getty Images / scholes1

“En un trabajo conjunto, se impuso la sanción económica por maltrato animal más alta en la historia de Colombia, pues después de haber reunido todo el material probatorio suficiente para dar inicio al proceso policivo, se efectuó el decomiso definitivo de más de 130 caninos y una multa cercana a los $1.000 millones. Adicionalmente, se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación para que continúe el proceso penal”, aseguró Margarita Ramírez, gerente del IPYBAC.

El criadero canino objeto de la intervención fue sometido a un exhaustivo proceso legal que duró un año, y en el que se recopilaron pruebas y testimonios que respaldaron las acusaciones.