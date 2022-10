Indignante: youtuber colombiano puso al descubierto el “cuarto del rechazo” a donde ingresan a los inadmitidos en aeropuerto de México

De todas sus aventuras, dice Pablo Rabelo, esta ha sido la peor. Durante los últimos años este youtuber colombiano se ha dedicado a recorrer en su moto el continente americano desde Alaska (en el norte) hasta Ushuaia (en el sur).

Pero nunca, dice Rabelo, había recibido un trato tan humillante y degradante como en el aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México el pasado 15 de agosto.

“Ese día volé desde Lima, Perú, a Ciudad de México, porque tenía que dar una conferencia en Oaxaca. Tengo la nacionalidad brasileña y así volé. Pero ahora hay que llenar un pre-registro de ingreso. Pero si se tiene la visa americana, la de Canadá o de Europa no hay que llenarlo”, dijo Rabelo.

Pablo llegó a México, pero se encontró con que la página de pre-registro no funcionó.

“Presente mi visa vigente de Canadá y me dijeron que no. Trataron de ayudarme, pero me dijeron que no me podían admitir. Hablaron con un superior y fue ahí donde comenzó todo el problema”, sostiene Pablo.

Según él, cuando llegó el superior trató de explicar su situación, les demostró que incluso había tenido residencia mexicana y que por lo menos había ingresado 15 veces a ese país sin ningún problema.

Pasaron algunas horas, dice, y lo llevaron junto con otras personas a un pequeño cuarto, más conocido como el “cuarto del rechazo”.

“Allí nos pidieron que sacáramos todo lo que teníamos en los bolsillos, que solo podíamos quedarnos con el dinero. También nos pidieron que nos quitáramos los cordones de los zapatos. Me revisaron como si yo fuera sospechoso de un crimen o fuera una persona peligrosa”, afirma Rabelo.

En ese momento, Pablo pidió una explicación, pues quería saber qué estaba pasando, pero le respondieron que Migración había considerado que no podía entrar a México y le informaron que debía regresar al país de origen, o sea Perú, desde donde había salido.

“Me dijeron que la aerolínea que me había transportado era la encargada, desde ese momento, de mi comida y mi transporte. Que la aerolínea que me había traído era la encargada de embarcarme en el siguiente vuelo disponible. A partir de ese momento dejé de ser un pasajero para convertirse en un cuasi detenido, alguien indeseado, un encarte”, sostiene el youtuber.

Lo peor de todo, dice, es que no lo dejaron comunicarse con nadie. Ni con su esposa, ni con las personas que lo esperaban para llevarlo a Oaxaca, ni con las autoridades colombianas.

“En el pequeño cuarto estaba yo hacinado con más de 20 hombres, pues las mujeres y los niños son llevados a otro cuarto. Había varios camarotes. No hay ventanas y por lo menos nos vigilaban seis cámaras y varios micrófonos”, dice Pablo.

En el cuarto había más colombianos, también peruanos, haitianos y brasileños. Todos compartían un solo baño, sin papel higiénico ni jabón.

“Lo que más me llamó la atención es que el sitio no es custodiado por policías, sino por soldados de la Marina mexicana. Nos hacen firmar documentos. Es inhumano”, dijo.

Pablo estuvo diez horas en el cuarto y durante ese tiempo dice que vio cómo varios soldados se enfrentaron con uno de los detenidos, quien pedía a gritos saber cómo estaba su hija y su esposa.

“El hombre estaba bastante irritado. Llegó la Marina y empezaron a discutir. No llegaron a los golpes, pero casi. El hombre, que era de origen colombiano, no regresó”, cuenta Pablo.

Hoy, después de haber vivido una terrible aventura, el influencer le pide al Gobierno, pero en especial a la Cancillería, que se apersone de lo que está pasando con los colombianos en su ingreso a México, pues el maltrato y la discriminación es evidente.

Cuarto del rechazo en Mexico - Foto: Cortesia

Anato se pronunció

La Asociación Colombiana de Agencias de viajes y Turismo - Anato - se pronunció sobre el tema de los colombianos inadmitidos en México, a través de un comunicado de su presidenta Paula Cortés.

Comunicado:

“En febrero de 2022, luego de conocerse el incremento en la inadmisión de algunos pasajeros nacionales para ingresar a México, ANATO entabló algunas reuniones con el equipo de la Cancillería de Colombia, para analizar la situación y de manera articulada, hallar una solución.

De allí surgió la Hoja de Ruta, un documento que proponía un compromiso entre ambos destinos, para normalizar el flujo de estos casos, abordando temas preliminares dentro los cuales se encuentran: Procedimiento de no embarque, un aplicativo de Prechequeo, informe mensual de inadmitidos, fortalecimiento de medidas, fortalecimiento de la acción Consular y las acciones preventivas.

De esta manera, la Cancillería Colombiana, y las autoridades Migratorias Mexicanas, anunciaron que, a partir del 1 de abril de 2022, empezaría a funcionar el Sistema de Pre Registro Electrónico Obligatorio, para los colombianos que viajen a México.

Lo que buscábamos era que se acordarán acciones que minimizaran esta situación y que se conocieran aquellas recomendaciones a los pasajeros para evitar las inadmisiones a ese país. Así que, una vez conocidas las medidas, las mismas fueron socializadas con las Agencias de Viajes, para que estas a su vez, se las comunicaran a sus clientes.

Sin embargo, tras la noticia sobre los turistas colombianos que en días pasados viajaron desde Bogotá con destino Cancún, y les fue negado el ingreso a México, pese a tener todos los documentos solicitados, y que además, han sido sometidos a detenciones de más de 20 horas en lugares precarios, ANATO solicita esclarecimiento sobre las medidas adoptadas por México para la entrada de visitantes, originarios de Colombia, pues de esta manera se está desincentivando la comercialización de ese destino.

México, es uno de los destinos más vendidos por las Agencias de Viajes, de hecho es el segundo país al que más viajan los colombianos. Sin embargo, este tipo de escenarios generan cancelaciones y disminución en las reservas a este importante mercado, por lo que solicitamos sean aclarados estos hechos y se conozcan las razones de estas inadmisiones”, sostiene el comunicado.