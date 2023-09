Javier Milei se compara con Gokú; así fue la controversial imagen que generó polémica en Argentina

“Ahí está el rey del mundo, viva la libertad carajo, que es lo que menos valora (Milei) bancate la libertad de expresión Milei, sos un farsante, así seas el futuro presidente de los argentinos, bajate del pony, sos un farsante. Por más que llames al canal para que me rajen porque me vas a ser la vida cuando seas presidente, no me importa”, aseguró Canosa.