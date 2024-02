Javier Milei se despacha contra periodista que lo criticó por enviar tantos tuits: “¿Acaso violo el derecho a la vida?”

La periodista emitió un mensaje en sus redes sociales que decía: “Yo creo que hay que pedirle a Milei que pare con los tuits. No da”, agregando el #EsPresidente, dando a entender que al ser jefe de Estado no le quedaba bien usar tanto su cuenta personal.

Minutos después, la periodista volvió a responderle al jefe de Estado argentino defendiéndose: “Presidente, no creo que [por] expresar mi opinión esté mintiendo. No estoy violando el derecho a la vida, ni a la libertad ni a la propiedad. Como usted tampoco. Es un tema de formas. Y usted puede estar en desacuerdo, por supuesto”, aseveró.

“Si tanto le molesta que use mis redes para interactuar con los argentinos en primera persona en lugar de caer en intermediarios de muy dudosa calidad, puede no seguirme, yo no la he obligado a hacerlo, nunca se lo pedí ni me interesa. ¿Pedirle coherencia es mucho?”, dijo Milei.