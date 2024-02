Javier Milei vuelve y estalla contra Gustavo Petro: “Está hundiendo a los colombianos, es una plaga letal”

El mandatario argentino dio estas declaraciones luego de que la reportera de NTN le contó que Petro había dicho que Milei no sabía qué era el comunismo.

Crisis diplomática entre Colombia y Argentina: ¿por qué Gustavo Petro y Javier Milei no se pueden ni ver?

Petro, sin referirse puntualmente a Milei, dijo en esa oportunidad: “Los que nos atacan no tienen ni idea qué es el comunismo”. Además, compartió en sus redes un mensaje de Gustavo Bolívar que dice: “Petro nunca ha sido comunista ni ha asesinado a nadie. El comentario podría resbalar, pero Milei no es un payaso de derecha cualquiera. Es un jefe de Estado, cuyas palabras tienen alcance internal. Cancillería debe pedir rectificación y si no se da, revisar la relación bilateral”.