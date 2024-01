Crisis diplomática entre Colombia y Argentina: ¿por qué Gustavo Petro y Javier Milei no se pueden ni ver?

A Gustavo Bolívar no le gustó que Javier Milei se metiera con Petro y lo confronta en público; dice que es un “payaso” peligroso

Contexto: A Gustavo Bolívar no le gustó que Javier Milei se metiera con Petro y lo confronta en público; dice que es un “payaso” peligroso

La fisura diplomática es netamente motivada por asuntos políticos y no afecta las relaciones consulares, ni al personal que está atendiendo a los 60.000 colombianos que residen en Argentina, ni la de los 20.000 argentinos que residen en Colombia. No obstante, es un mal augurio para los casi tres años que restan de relaciones entre la Casa de Nariño y la Casa Rosada en la era Petro y Milei.

Asimismo, el presidente colombiano, sin dar nombres, señaló: “Los que nos atacan no tienen ni idea qué es el comunismo”. Además, compartió en sus redes un mensaje de Gustavo Bolívar que dice: “Petro nunca ha sido comunista ni ha asesinado a nadie. El comentario podría resbalar, pero Milei no es un payaso de derecha cualquiera. Es un jefe de Estado, cuyas palabras tienen alcance internal. Cancillería debe pedir rectificación y si no se da, revisar la relación bilateral”.