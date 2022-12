Joan Manuel Serrat se despidió definitivamente de los escenarios ante una multitud en Barcelona, España

El pasado viernes 23 de diciembre, el reconocido cantante catalán dijo definitivamente adiós a los escenarios en un histórico concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, España, la misma ciudad en la que nació hace 78 años, un 27 de diciembre.

“Gracias a todos ustedes, gracias por acompañarme hoy como lo han hecho y especialmente esta noche en la que proclamo mi despedida por voluntad propia”, dijo Serrat conmovido, ante cerca de 15.000 personas que aplaudían emocionadas.

“Vine a despedirme, pero vine a despedirme con alegría”, aseguró el artista, quien además de cantautor es es un actor, escritor y poeta.

Serrat ha sido el símbolo no de una, sino de varias generaciones, es autor de cerca de 300 canciones y 32 discos en estudio. Seis que han correspondido a producciones en directo y decenas de recopilatorios, en casi seis décadas de carrera.

Serrat podría seguir componiendo, a pesar de no querer seguirse presentando en conciertos.

“Prefiero despedirme yo antes de que lo haga el público”

Este fue el último concierto de su gira de despedida llamada El vicio de cantar 1965-2022, una gira que inició el pasado 27 de abril de 2022 en Nueva York y en la que recorrió América Latina y España.

El artista dijo que la gira sería una forma de despedirse del público “con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo”. En Colombia, se presentó en mayo en el Movistar Arena de Bogotá.

El cantante habló a inicios de la gira con El País de España y explicó su decisión: “Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga (…), tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”.

Una de las frases que podría caracterizar su gira es la que describe su intención y su tiempo de decir adiós, muy a su estilo poético: “Prefiero despedirme yo antes de que lo haga el público”.

La canción insignia de Serrat ‘Mediterráneo’ es considerada una de las mejores canciones españolas de todos los tiempos y ha recibido reconocimientos como el nombramiento como Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa o la concesión de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Encomienda del Mérito Civil y el premio de Honor de los Premios de la Música.

Su música va mucho más allá del folklore catalán y pasa por géneros como la copla española y el bolero.

Serrat disfrutará de su retiro al lado de Candela Tiffón, con quien comparte la vida hace 43 años y a quien conoció al regreso de su exilio en México.

Ambos son padres de María Serrat Tifón, una farmacéutica y periodista, y de Candela, quien se dedicó a la actuación. María, quien ha trabajado principalmente como periodista deportiva, tiene dos hijos, mientras que Candela tiene una. Todos, junto con su hijo Queco de una relación anterior y su pequeña hija Luna, serán quienes acompañen a Joan Manuel Serrat en esta nueva etapa fuera de los escenarios.