Justicia por mano propia: mujer asesinó a hombre que había abusado de ella y confesó su crimen a través de las redes sociales

Las redes sociales se convirtieron en el curioso escenario a través del cual una mujer logró confesar que había sido la protagonista de un crimen, al tomar la justicia por mano propia en el caso de asesinato de un profesor de música y tatuador, a quien señaló de ser el responsable de acosarla sexualmente, a ella, sus hijos y otros miembros de la familia.

Según recogen medios locales en Argentina, país en el que ocurrió el crimen, la responsable del delito, quien ahora, tras su confesión, se encuentra en poder de las autoridades, es una mujer de 27 años de edad, identificada como Florencia Eliana Mancilla, quien a través de un video publicado en sus redes sociales decidió reconocer que había ultimado al hombre a punta de puñaladas.

En el video publicado por la mujer, esta narra que el delito fue cometido cuando, cansada de los acosos, decidió ir hasta la casa del supuesto acosador, ubicada en la localidad de Río Grande, Tierra del Fuego, más precisamente en una vivienda ubicada en el barrio Chacra XIII, para pegarle ‘un susto’; no obstante, el encuentro terminó en una ingente discusión que trascendió en la actuación violenta de la mujer.

Sobre el hombre asesinado, medios locales aclararon que se trata de un profesor de música de 35 años, identificado como Alexis Baciocchi, y que su muerte ocurrió el pasado domingo.

En su declaración, la mujer afirmó que los acosos y las amenazas de los que era víctima venían ocurriendo desde tiempo atrás, cuando el hombre le decía que ella era su “propiedad”, “que él era mi dueño”, una conducta que se había prolongado en el tiempo y que no había encontrado el freno necesario.

La mujer afirma que se citó con su victimario, del cual ella se convertiría en asesina, y en el encuentro le confesó lo mal que la hacía sentir. “Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila”, afirmó.

“No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad quería que sufriera, pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo”, confesó la mujer en medio del video que se convirtió en su confesión.

El video difundido por la mujer a través de las redes sociales tiene imágenes muy fuertes, pues incluso ella aparece frente a la cámara mientras intenta limpiarse la sangre en sus manos.

⚠️IMÁGENES SENSIBLES

Asesinato en Río Grande



Florencia Mansilla es la mujer detenida anoche, principal y única acusada del crimen de Alexis Baciocchi. La mujer dijo que era víctima de abusos y amenazas de parte de Baciocchi. pic.twitter.com/62iYnV6CMt — Austral Noticias (@australnewstdf) December 19, 2022

En el audiovisual, la mujer confirma que, tras asesinar a su acosador, decidió llamar ella misma a las autoridades y confesar, entregando incluso sus datos, lo que acababa de hacer.

“Todavía no vienen. Siempre tardan para todo, igual que la justicia. Espero que se apuren porque quiero salir de esta escena que no es linda para nadie”, señaló la mujer en medio de escalofriantes palabras.

“Ya nadie va a volver a tocarme. No quería llegar a esta instancia. Quería que parara, que dejara de manosearme”, afirma la mujer, quien también se dirigió a sus familiares para pedir excusas por lo que se viene como consecuencia de sus actos.

Sobre las raíces de la relación entre Mancilla y Baciocchi, medios locales explican que esta se remonta la época de colegio de la mujer, cuando el hombre había sido su docente, en tiempos en que la mujer tenía cerca de 14 años, tiempos en los que el hombre comenzó a perseguirla y acosarla.

En medio de las investigaciones, y con el fin de corroborar la historia de la mujer, las autoridades judiciales de Argentina dispusieron poner en marcha un examen a los teléfonos móviles de la mujer y su denunciado acosador, para estudiar los mensajes que estos se cruzaban.

“Yo me niego a ser una víctima. Somos fuertes”, afirmó la mujer a través de redes sociales, en declaraciones recogidas por medios locales, en las que también había confesado estar cansada de salir a la calle con temor.

En declaraciones recogidas por el medio TN y que se refieren a algunas personas cercanas a la mujer, reconocieron que esta situación no hubiese llegado a los límites ya conocidos, si el hombre “hubiera tenido contención”.

Tras la comisión del crimen, la mujer fue puesta a órdenes de las autoridades mientras avanza la investigación que, dada la naturaleza de la confesión, también ha incluido su envío a un centro psiquiátrico.