La guerra del mundo occidental: líderes democráticos cierran filas con Israel. ¿Por qué el ataque a la comunidad judía tiene repercusiones en todo el planeta?

El ataque terrorista de Hamás a Israel puso en jaque al mundo entero. Hace mucho tiempo que un conflicto no dejaba tantas víctimas en un solo día y escalaba de forma tan acelerada como para enfrentar dos visiones del mundo radicalmente opuestas. Israel se constituye hoy en una retaguardia para impedir la extensión del fundamentalismo islámico, que ha amenazado incluso a varios Estados musulmanes.

La guerra comenzó por una agresión sin piedad y llena de sevicia, en una infiltración que llevaba más de un año siendo planeada y que dejó una herida en el alma de la comunidad judía en el mundo entero. No obstante, también lanzó una alerta muy profunda en las democracias. Como explica el excanciller Julio Londoño, “Occidente, y en especial los Estados Unidos, apoyan firmemente a Israel, que se ha constituido en una vanguardia para su propia seguridad”.

Estados Unidos también se alineó inmediatamente a esa causa. Desde el día del ataque aseguró que Israel tendría todo lo que necesite para defenderse. “No están solos. Mientras los Estados Unidos sigan en pie, y seguiremos en pie para siempre, no dejaremos que nunca estén solos” , les dijo Biden a los israelíes a su llegada a este país. Biden se sumó a la solidaridad total con el pueblo palestino e instó a buscar salidas humanitarias para la población de la Franja de Gaza, también víctima de Hamás y objeto de la ofensiva israelí.

Como lo señaló en un artículo para SEMANA el reconocido periodista israelí Ben Dror Yemini, la guerra que se lucha en este momento es la del “mundo libre”. Y los líderes de estas potencias lo tienen claro. Si Israel pierde contra Hamás, la amenaza es para el mundo entero y para uno de los pilares de Occidente: la democracia. “La ideología de Hamás, que se basa en la muerte, la falta de reconocimiento de Israel y la insistencia en mantener el bloqueo, no recibe la atención adecuada. Este autoengaño es peligroso y puede llevar a la autodestrucción”, sostiene el periodista.

Y lanza una explicación dolorosa: “Para comprender la gravedad de la situación actual, podemos remontarnos a la década de 1930, cuando el mundo libre no reconoció la amenaza que representaba el nazismo . El precio de esa falta de reconocimiento fue devastador, con 60 millones de personas asesinadas, incluidos 6 millones de judíos en la peor industria de la muerte de la historia” .

Muchos en el mundo creen en el derecho que tienen los palestinos sobre esa tierra, pero se equivocan cuando asimilan que esa es la causa de Hamás. De ninguna manera. El grupo terrorista ha sido claro en lo que busca: la destrucción total del estado de Israel. En su carta fundacional, publicada en 1988, lo dice sin reparos: “El Día del Juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les den muerte. Entonces, los judíos se esconderán detrás de las rocas y los árboles, y estos últimos gritarán: ‘¡Oh musulmán!, un judío se esconde detrás de mí, ven a matarlo’”.

Una cumbre por Gaza

Escudos humanos

La inteligencia de este país detectó videos e interceptó conversaciones que apuntan a un fallido lanzamiento de cohetes de parte de la Yihad Islámica Palestina. En esta, uno de los terroristas de Hamás le cuenta a otro que lo sucedido en el hospital fue producto de un misil que les falló y cayó en un lugar que no tenían previsto.

Israel ha acusado numerosas veces a Hamás de utilizar al pueblo palestino como escudo humano para el ataque. Estados Unidos anunció una investigación independiente para aclarar lo ocurrido. El presidente Joe Biden, en su charla con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le dijo: “Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo, no usted”. El efecto de este atentado fue devastador no solo para los civiles, sino para los esfuerzos de buscar una salida negociada. Jordania canceló, por cuenta de este hecho, el encuentro planeado entre el rey Abdalá II, Joe Biden y el presidente de Egipto para buscar salidas a la guerra.