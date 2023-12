La NASA confirma su plan para construir viviendas en la Luna para el 2040

Este proyecto marca un salto significativo en la búsqueda de la humanidad por explorar más allá de nuestro planeta de origen , con el objetivo de establecer hábitats sostenibles en la Luna, según el New York Times.

El mayor 'problema' que podemos tener es que hay tanto material que está tardando más de lo que esperábamos en recolectarlo", dijo el subdirector de curación de OSIRIS-REx, Christopher Snead, en un comunicado. "Es realmente espectacular tener todo ese material ahí", agregó. (Photo by Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images) | Foto: Anadolu Agency via Getty Images