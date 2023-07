Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron en Argentina al nieto número 133, quien fue apropiado durante la dictadura

“Esta búsqueda no se puede sostener sin el acompañamiento de todos. Siempre tuve varios brazos sosteniéndome. Eso fue muy importante. Mi pensamiento hoy es para mis hermanos y hermanas que siguen buscando. Les deseo que les pase a todos lo que me toca a mí”, dijo Miguel Santucho.

“Tengo sobrinos nuevos. La familia se amplió por lo menos con tres personas: un hermano y dos sobrinos” , celebró ante una sala colmada de periodistas y también de defensores de los derechos humanos en el museo, sitio de memoria que funciona en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los centros de detención clandestina que funcionó durante la dictadura.

El nieto recuperado se reencontró este mismo viernes con su familia, poco antes de realizarse la rueda de prensa en la que no participó. Anteriormente, los hermanos se habían conocido por una videollamada. “Él expresó el deseo de conocernos. Estaba contento y sorprendido. La magnitud de eso que encontró le va a llevar tiempo elaborarlo”, refirió Miguel Santucho.

“Pensamiento para la abuela”

La persona hallada es un hombre que se acercó de manera espontánea a Abuelas de Plaza de Mayo. Había sido apropiado por una pareja formada por un militar y una enfermera que tenían ya una hija 20 años mayor, indicaron las Abuelas. Fue la hija de esa pareja quien le informó hace unos cinco años que ellos en realidad no eran sus padres. Las Abuelas no comunicaron detalles sobre dónde vive actualmente el nieto recuperado, ni si los apropiadores siguen vivos o no.