Lo último: Presidente de Ecuador pide renuncia a ministra de Energía y denuncia sabotaje a redes eléctricas

“Una vez más, las amenazas del país requieren decisiones fuertes. He declarado emergencia en el sector eléctrico, he pedido la renuncia de la ministra de Energía y hemos iniciado una investigación por sabotaje en ciertas zonas y plantas eléctricas”, dijo el mandatario ecuatoriano a través de su cuenta de X.

“De confirmarse estos sabotajes antes de una consulta popular, pediremos a la Fiscalía y al Sistema de Justicia que se aplique todo el peso de la ley para investigar y procesar a los responsables. He tomado la decisión que el pueblo ecuatoriano no puede pagar por la ineficiencia y corrupción de unos pocos miserables. Por eso, he instruido que solo se cobre el 50% de la planilla de los hogares en el mes de abril”, dijo el mandatario.