Los errores del Titán que lo condenaron bajo las aguas

No obstante, se han conocido una serie de consejos que se hubiesen podido implementar para que el sumergible no hubiese tenido tan aparatoso final, con base en estudios recopilados por el medio Business Insider .

La inseguridad del sumergible se conocía

A pesar de que no está clara la causa de la implosión, los expertos en la materia han dicho que hubo cinco alarmas sobre la seguridad del Titán las cuales eran evidentes, sin embargo no se tomaron las medidas necesarias para solucionarlas .

La empresa se tornó esquiva a seguir las recomendaciones de realizar “pruebas no destructivas” en el casco del submarino para que fuese “un producto sólido y seguro para la seguridad de los pasajeros y la tripulación”.

Sin embargo, en la actualidad no se conoce si las pruebas que solicitó el ingeniero se dieron alguna vez. No obstante, desde que se presentó este problema en 2018, la empresa no ha emitido comunicado alguno confirmando o desmintiendo las hipótesis de Lochridge.