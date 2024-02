Lula insiste en que Israel comete “genocidio” en Gaza: “Está matando mujeres y niños”

El mandatario izquierdista no se disculpó y, esta vez sin referirse al Holocausto, volvió a arremeter contra el Estado hebreo: “Es un genocidio, son miles de niños muertos y miles desaparecidos. No están muriendo soldados, están muriendo mujeres y niños en el hospital. Si eso no es genocidio, no sé qué es genocidio”, exclamó.