Macron anuncia que Francia entregará vehículos blindados y tanques ligeros a Ucrania

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió este domingo en el Elíseo nueva ayuda militar a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de la gira europea que ha realizado estos días el mandatario ucraniano.

“El apoyo militar prestado por Francia desde el comienzo de la guerra para que Ucrania pueda defenderse continúa, ya que se están preparando nuevos equipos, teniendo constantemente en cuenta las necesidades más urgentes e inmediatas de Ucrania para reforzar sus capacidades de defensa”, dice un comunicado conjunto.

Macron aseguró que París, que tiene el objetivo de “proporcionar capacidades plenas en todos los ámbitos”, entrenará y equipará a varios batallones ucranianos con “decenas de vehículos blindados y tanques ligeros”. Además, ha subrayado que, aparte de la ayuda militar, seguirá brindando apoyo político, financiero y humanitario a los ucranianos “mientras sea necesario”.

Ambos mandatarios coincidieron en “la necesidad de aumentar la presión colectiva sobre Rusia a través de más sanciones para debilitar la capacidad rusa de continuar con su guerra de agresión ilegal”.

En este sentido, recalcó que los países tienen que “redoblar los esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de las sanciones”, así como para trabajar con el fin de prevenir y contrarrestar la elusión de las mismas.

También destacaron que “no debe haber impunidad”, por lo que Macron reafirmó su apoyo a las investigaciones del Tribunal Penal Internacional (TPI) con el objetivo de llevar ante la justicia a los autores de crímenes de guerra.

“Estamos trabajando para la creación de un tribunal ad hoc. Y el nuevo Centro Internacional para el enjuiciamiento del crimen de agresión contra Ucrania debe ponerse en marcha lo antes posible”, afirmó el mandatario francés.

Por su parte, Zelenski, que agradeció a Macron “y a todo el pueblo de Francia” el apoyo militar a sus “guerreros”, porque “ayuda en la lucha contra los terroristas rusos”, manifestó que juntos están “acercando la paz a todos los ucranianos y europeos”.

Zelenski, que se ha reunido con su “amigo Emmanuel” para hablar sobre “los puntos más importantes de las relaciones bilaterales”, ha destacado antes de su llegada a París que, “con cada visita, las capacidades defensivas y ofensivas de Ucrania se expanden. “Los lazos con Europa se fortalecen y la presión sobre Rusia crece”, ha indicado en su perfil de Twitter.

Macron, también en sus redes sociales, ha querido “concluir” rindiendo “homenaje a la determinación y el valor del pueblo y las Fuerzas Armadas ucranianas”. “No sólo defendéis vuestra nación bajo el ataque de Rusia, sino que contribuís a la seguridad de nuestro continente, Europa”, puntualizó Macron.

Macron llama “sediciosos” a críticos de la reforma pensional

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que quiere ver en vigor su impopular reforma de las pensiones “para finales de año” y calificó de “sediciosos” a los manifestantes que endurecieron las protestas desde su adopción por decreto.

“Esta reforma es necesaria. No me hace feliz. Hubiera preferido no hacerla”, aseguró el mandatario liberal en una entrevista en las principales cadenas de televisión, la privada TF1 y la pública France 2, asumiendo la “impopularidad” de la medida.

Francia vive un contexto social muy tenso, con una ola de protestas espontáneas, marcadas por la violencia, desde el jueves y su entrevista no parece que vaya a calmar los ánimos, la víspera de una nueva jornada de movilización ha llamado de los sindicatos.

Sus declaraciones son “un desprecio para los millones de personas que manifiestan”, dijo Philippe Martínez, líder del sindicato CGT. Macron “ha echado más brasas a un asador bien prendido”, estimó por su parte el jefe del Partido Socialista, Olivier Faure.

Una pancarta que dice: trabajadores sanitarios en huelga se coloca cerca de una pantalla mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia su discurso en la televisión, en Issy-les-Moulineaux, en las afueras de París, el miércoles 22 de marzo de 2023. - Foto: AP

*Con información de Europa Press