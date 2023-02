Madeleine McCann: examen practicado a la joven que dice ser la niña desaparecida descartaría que sea ella

Un investigador del caso advierte que las evidencias biométricas apuntan a un resultado negativo. Mientras tanto, una nueva polémica se ha despertado luego de que la madre biológica dijera que no quiere hacerse el examen de ADN.

En medio de la atención mundial que ha suscitado el caso de la menor británica Madeleine McCann, desaparecida desde el año 2007 en Portugal, y la aparición de una mujer polaca que afirma ser la niña desaparecida, medios internacionales han recogido el testimonio de uno de los investigadores del caso, quien entregó sus impresiones frente a las afirmaciones que ahora son objeto de investigación, en un escenario que se encuentra en expectativa de los eventuales exámenes de ADN que puedan corroborar la identidad de la joven.

Según refieren medios internacionales, el investigador que se ha pronunciado frente al caso es un hombre identificado como Francisco Marco, quien otrora participó de la búsqueda de la menor y que en declaraciones entregadas a un medio español afirmó que tras adelantar un análisis biométrico a las imágenes que se conocen de la joven, y las fotografías de la niña desaparecida, no ha encontrado factores que permitan afirmar que en efecto se trata de Madeleine McCann.

Por el contrario, en la entrevista concedida al medio RAC1, el experto afirmó que “no hay parecido con las características físicas de Madeleine”, aunque la joven que denuncia ser la niña perdida ha destacado a través de sus redes sociales, una serie de fotografías en las que busca poner en evidencia algunos rasgos característicos de las desaparecidas que también están presentes en ella.

Sobre Julia Wendell, la joven de 21 años ha afirmado que nunca sospechó nada de su familia, salvo hasta hace unos pocos meses, cuando algunos comentarios realizados por su abuela le sembraron el germen de la duda y la llevaron a investigar sobre el caso de la niña desaparecida, y a convencerse cada vez más de que exista la posibilidad de que sea ella, poniendo en duda incluso la versión sobre su edad, al señalar que quizás ella es menor y realmente tiene 19 años, la edad de Madeleine.

Tras la denuncia de la joven, el investigador también ha referido que es un casi realmente extraño, poniendo en tela de juicio las intenciones que podría tener la joven al hacer público un tema que podría haber manejado de manera privada para estar primero ‘segura de sus afirmaciones’, y no salir a hacer una afirmación de tal envergadura sin un sustento.

Para Marco, según señaló al referido medio español, el mundo podría estar frente a un caso de fraude; no obstante, aclaró que no se atreve a hacer la aseveración, pues no cuenta con las herramientas o pruebas que sustenten de hecho la afirmación.

El detective recordó, no obstante, que si bien la joven buscó primero otros caminos para buscar comunicarse con la familia de la niña desaparecida, no logró tener éxito, en tanto fue ignorada por la Policía cuando ella se quiso acercar, recurriendo entonces a estallar el caso a través de las redes sociales, más precisamente Instagram, donde creó un perfil advirtiendo ser la niña; el mismo que ha crecido exponencialmente en los últimos días conforme va creciendo el interés en el caso.

Dentro de las aseveraciones que ha hecho la mujer a través de las redes sociales se encuentra incluso una afirmación sobre el contacto con un hombre cercano a la familia de Madeleine, que afirmó el interés de los padres en practicarse la prueba de ADN. Pese a lo anterior, la familia de la niña desaparecida no se ha pronunciado para afirmar o negar la versión.

Joven en Polonia dice ser niña británica desaparecida hace 16 años en Polonia. - Foto: Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images.

De ser posible el examen de ADN, podría descartarse de una vez por toda otras hipótesis sobre la desaparición de la niña, incluida la afirmación del investigador que dice que el examen biométrico con la foto de la niña y de la joven ha entregado señales negativas.

De momento, la más fuerte hipótesis refiere que la niña fue asesinada por un depredador sexual llamado Christian Brueckner, quien sí se ha pronunciado para decir que no tiene que ver con el caso.

Medios como el Daily Mail en Reino Unido, con ocasión de este nuevo capítulo en la historia de Madeleine, han afirmado que los padres de la niña desaparecida sí estarían de acuerdo con poder practicar la prueba de ADN, señalando que con ello nada se pierde.

Posición contraria

Por su parte, la mujer que dice ser la madre de la joven Julia Wendell se ha pronunciado para advertir que la prueba de ADN es innecesaria, incluso la que se plantea para establecer si en efecto ella y Julia son madre e hija.

La mujer dice que tal prueba en efecto es innecesaria, pues tiene el acta de nacimiento de la niña, en el que se certifica que ella es la madre biológica, afirmando que tanto desgaste para una prueba de ADN que saldrá negativa con los padres de Madeleine, es realmente innecesario.

Madre biológica de Julia advierte que insistir en una prueba de ADN con los padres de Madeleine es revictimizarlos. Advirtió que su hija no está bien psicológicamente. - Foto: Getty Images

En ese sentido, la representante de Julia ha afirmado que precisamente, para no importunar a los padres de Madeleine, generando eventual revictimización, lo ideal es primero comprobar que Julia en efecto es hija de quienes dicen ser sus padres biológicos, pero advirtió que la madre se ha negado a ello, sembrando una nueva intriga en el proceso.

La representante de Julia también ha cuestionado a la madre de eta, afirmando que la posición adoptada, de tratar a la joven como una enferma mental, no es la indicada en medio de una denuncia tan fuerte.