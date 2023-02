¿Quién es y cómo vive Julia Faustyna, la mujer polaca que dice ser Madeleine McCann?

La joven polaca Julia Faustyna, de 21 años, se dio a conocer por todo el mundo cuando hace unos días afirmó que podía ser la niña británica Madeleine McCann, quien fue secuestrada raptada de una habitación de un hotel, mientras estaba de vacaciones en Portugal en mayo de 2007 con sus padres, cuando tenía tres años.

Lo que han presumido los investigadores durante mucho tiempo es que Madeleine, que ahora tendría 19 años, estaría muerta.

Lo que reclama Julia Faustyna

Faustyna es una aspirante a música y modelo que ha afirmado en Instagram que considera que puede ser la británica Madeleine McCann. Faustyna creó una cuenta en Instagram llamada @iammadeleinemccann (soy Madeleine Mccan).

En la cuenta afirma que no recuerda su infancia, “no tengo recuerdos de familia, no tengo respuestas y el FBI me ignora”, escribe allí. Luego, publica algunas fotos de ella, fotos de los padres de Madeleine y de la pequeña antes de desaparecer, y anota, “necesito difundir este mensaje al mundo, necesito que me escuchen, necesito una prueba de ADN para terminar con esto”.

Kate y Gerry McCann sostienen una imagen policial de edad avanzada de su hija durante una conferencia de prensa para conmemorar el quinto aniversario de la desaparición de Madeleine McCann, el 2 de mayo de 2012 en Londres - Foto: Getty Images

¿Quién es Julia Faustyna?

De acuerdo con el diario estadounidense New York Post, Julia estudia para ser música y modelo y tiene actualmente 21 años, dos más de los que tendría la niña británica desaparecida. Aunque es de nacionalidad pocala, actualmente vive en Alemania.

Julia ha hablado brevemente sobre su vida personal, afirma que tiene un novio que quiere dejarla por este caso y dice que creció asistiendo a la escuela esporádicamente. En algunos informes, la joven aparece bajo otros nombres, como Julia Wendell o Julia Wandelt.

La joven se puede encontrar en Instagram en otras cuentas, como la cuenta en Instagram a nombre de “Julia Wandelt”, que tiene solamente un contenido, un video de Julia cantando la canción Dancing Queen de Abba.

De acuerdo con el Post, la joven ha hablado sobre su primer recuerdo de infancia: “No recuerdo la mayor parte de mi infancia, pero mi primer recuerdo es muy fuerte y son unas vacaciones en un lugar cálido donde había una playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos. No veo a mi familia en este recuerdo”, dijo.

La idea de que ella fuera Madeleine, según cuenta, se la dijo su abuela inicialmente hace unos meses, además ella afirma que ha sospechado de sus padres, ya que hay información que desconoce, dado que nunca ha visto imágenes de su madre embarazada.

“Tengo ojos, la forma de la cara, orejas, labios similares, tenía el espacio entre los dientes (como Madeleine)", escribió en una publicación en redes sociales, comparando una foto de ella y de la niña secuestrada. - Foto: Getty Images

Similitudes

“Tengo ojos, la forma de la cara, orejas, labios similares, tenía el espacio entre los dientes (como Madeleine)”, escribió en una publicación en redes sociales, comparando una foto de ella y de la niña secuestrada.

Compartió además un boceto policial de un hombre a quien los testigos vieron cargando a una niña en el centro turístico de Portugal la noche en que Madeleine desapareció, y escribió en Instagram: “Reconozco a esta persona... se parece mucho a mi abusador”.

Además, ha compartido en varias ocasiones la imagen de una mancha marrón en el iris de los ojos, que tanto Madeleine como ella tienen, según las imágenes.

Compartió además un boceto policial de un hombre a quien los testigos vieron cargando a una niña en el centro turístico de Portugal la noche en que Madeleine desapareció, y escribió en Instagram: “Reconozco a esta persona... se parece mucho a mi abusador”. - Foto: Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images.

Rechazo a su versión

Aunque su reclamo ha generado gran revuelo en medios a nivel internacional, muchos usuarios han descartado de plano que se trate de la misma persona y la han acusado de ganar seguidores e interacciones, a través de esas ideas, su cuenta de TikTok llegó, después de la denuncia, a un millón de seguidores.

Julia Faustyna - Foto: Imagen de @iammadeleinemccann

Algunas expresiones de algunos internautas son acusaciones contundentes contra ella, por utilizar el caso de Madeline para darse a conocer: “Ella está usando a Madeleine para lograr ser influyente, un comportamiento muy desagradable, definitivamente ella tiene problemas”, dice un comentario en una de sus cuentas de Instagram en la que aparece cantando una canción.

“No sabes cantar y con absoluta seguridad no eres Madeleine y lo sabes”, dice alguien más con disgusto.