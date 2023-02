¿Quién es Madeleine McCann y por qué su desaparición sigue atormentando al mundo después de 16 años?

Un caso que ha impactado al mundo, así, es catalogada la extraña desaparición de Madeleine McCann, quien después de 16 años ni las agencias de investigación, ni las autoridades gubernamentales ni sus familiares saben qué fue lo que realmente ocurrió.

En el mes de mayo del 2007, la familia McCann estaba disfrutando de unas vacaciones familiares en Praia da Luz, un complejo turístico ubicado en el sur de Portugal, sin saber que su vida cambiaría por completo.

La noche del 3 de mayo, los padres británicos de tres hijos, incluida Madeleine, deciden salir a disfrutar un poco de la noche y cenar juntos en el hotel Ocean Club, donde se estaban hospedando, así que toman la decisión de dejar a sus hijos durmiendo en la habitación, entre ellos Madeleine y dos gemelos menores.

La familia McCann se encontraba en Portugal cuando desapareció Madeleine, una niña de 3 años de edad de la que hasta el momento no se sabe de su paradero 16 años después de desaparecer. - Foto: Getty Images

Kate y Gerry McCann, fueron a cenar a un restaurante que estaba ubicado a pocos metros de distancia, vigilando a los niños cada 30 minutos en la habitación, hasta que, llegadas las 10:00 de la noche, se dieron cuenta de que su hija Madeleine no estaba, la niña había desaparecido.

Madeleine, de tres años, es la mayor de los hijos de la pareja británica, quien al darse cuenta de que su hija estaba desaparecida deciden llamar a la policía y alertar a los trabajadores del hotel, quienes en compañía de los amigos que los acompañaban en el viaje decidieron buscar exhaustivamente a la niña.

El gobierno de Portugal puso en alerta al país y las fronteras con otras naciones para intentar hallar rápidamente a la niña desaparecida, mientras que los primeros resultados de las investigaciones por parte de las autoridades calificaban el hecho como un secuestro, asegurando que Madeleine seguía con vida.

Kate y Gerry McCann sostienen una imagen policial de edad avanzada de su hija durante una conferencia de prensa para conmemorar el quinto aniversario de la desaparición de Madeleine McCann, el 2 de mayo de 2012 en Londres. - Foto: Getty Images

Según expertos, las autoridades no hicieron lo suficiente al recopilar la información necesaria para acercarse a la realidad de lo que había ocurrido, el complejo rentó el apartamento donde se hospedó la familia McCann hasta dos veces después de lo ocurrido sin antes haber tomado las pruebas forenses para avanzar en las investigaciones.

Tres meses después de las investigaciones en las que se incorporaron otras agencias policiales de Portugal y el Reino Unido, las hipótesis apuntaron a que la niña tal vez no seguía con vida, reconociendo que las pruebas recabadas en los primeros días de la desaparición no fueron suficientes y la operación no fue la adecuada.

“A medida que avanza el tiempo, ya van cuatro meses y no hay evidencia para afirmar que ella está muerta”, dijo la mamá de la menor británica en una entrevista sobre la desaparición de su hija poco tiempo después de lo sucedido.

La niña Madeleine McCann desapareció en Portugal en un viaje de vacaciones de sus padres. - Foto: Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images.

Un año después y pese a la exhaustiva búsqueda, las autoridades de Portugal dieron por archivada la investigación mientras que los padres de Madeleine fueron citados a declarar sobre los hechos, pero nunca se encontró prueba alguna en su contra.

Luego de varios años sin tener ningún avance, las autoridades encargadas del caso aseguraron en octubre del 2021 estar convencidas de que tienen detenido al responsable del secuestro y presunto asesinato de la menor, que desapareció cuando dormía junto a sus dos hermanos menores.

Hans Christian Wolters, uno de los fiscales que lidera las investigaciones, manifestó en el diario The Mirror que el hombre que mató a la niña es Cristian Brueckner. El sospechoso fue capturado en el año 2020 y está encarcelado en la ciudad de Kiel, ubicada en el norte de Alemania.

Una niña sostiene un cartel de Madeleine McCann dentro de Celtic Park el 12 de mayo de 2007 en Glasgow, Escocia. El niño de tres años desapareció de un centro vacacional en Praia da Luz en Portugal el 3 de mayo. - Foto: Getty Images

“Estamos seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató. Ahora es posible que podamos presentar cargos. Queremos acusarlo con la mayor evidencia posible. No digo que lo que tenemos ahora sea insuficiente. Pero está en prisión, así que no tenemos esta presión sobre nosotros. Tenemos el tiempo en nuestras manos”, precisó.

Dentro de las pruebas que hay en contra de Brueckner, el funcionario bávaro indicó que existe la confesión que el mismo delincuente le hizo a un amigo. Además, señaló que el hombre habría estado cerca de la casa vacacional en donde se encontraba la pequeña en Praia da Luz.

El sospechoso del asesinato de la niña británica Madeleine “Maddie” McCann, fue inculpado en Alemania de cinco nuevos delitos sexuales supuestamente cometidos entre 2000 y 2017 en Portugal y fue acusado de tres presuntos cargos de violación y dos de abusos sexuales a menores.

El año pasado, en el mes de mayo, la fiscalía alemana aseguró que tendría más pruebas que incriminan al sospechoso en la muerte de Madeleine. El medio británico The Sun indicó que se trata de fibras de pijama color rosa que pertenecerían a la pequeña y que estaban en el vehículo del principal sospechoso.

Dicha pijama rosa es la que supuestamente llevaba la pequeña la noche que fue secuestrada. La prenda tenía un estampado de Winnie de Pooh y era de la marca Eeyore.

Joven asegura ser Madeleine McCann

Recientemente, se ha hecho viral el perfil de una joven, aparentemente de origen polaco, quien dice ser Madeleine McCann.

En un video compartido en la cuenta de Instagram de la joven, esta asegura que no tiene conocimiento de su verdadera edad, identidad o procedencia. Sin embargo, en el clip asegura que tiene alrededor de 21 años, edad cercana a la que tendría hoy Madeleine McCann, ya que la menor desaparecida cumpliría el 12 de mayo de este año, 20 años.

La joven, en su video, dice tener ciertos rasgos físicos y marcas en su cuerpo que dan señal que ella sería la niña británica desaparecida. En ese mismo sentido, la mujer del perfil en Instagram dice tener una peca en las piernas y un punto en el ojo, mismas señales que la niña desaparecida en 2007.

En la descripción del video, el cual ya cuenta con más de 1.3 millones de reproducciones, la joven dice: “Ayúdenme, necesito hablar con Kate y Gerry McCann. Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme”.