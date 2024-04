Corte Penal Internacional estaría preparando órdenes de arresto para altos funcionarios de Israel y Hamás

Los funcionarios israelíes creen cada vez más que la Corte Penal Internacional se está preparando para emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios del gobierno por cargos relacionados con el conflicto con Hamás, según cinco funcionarios israelíes y extranjeros que le confirmaron la información al New York Times que informó acerca de la situación que podría darle un vuelco a la guerra.

De igual manera, los funcionarios israelíes citados de manera anónima muestran su preocupación por las posibles consecuencias de un caso de esta magnitud. Así mismo, dijeron que creen que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se encuentra entre los que podrían ser nombrados en una orden judicial de la CPI. No está claro quién podría ser acusado por Hamás o qué crímenes serían parte de la acusación.

También se cree que dicha decisión podría afectar las políticas de Israel a medida que el país intensifica su campaña militar contra Hamás en Gaza. Los funcionarios israelíes y extranjeros afirman que no sabían en qué etapa se encontraba el proceso. Y también, cualquier orden judicial requeriría la aprobación de un panel de jueces y no necesariamente resultaría en un juicio o incluso en el arresto inmediato de los objetivos.

Karim Khan, el fiscal jefe del tribunal, había confirmado anteriormente en una declaración pública que su equipo está investigando incidentes durante la guerra en Gaza, pero su oficina se negó a hacer comentarios sobre dicho caso, diciendo que no “responde a las especulaciones de los informes de los medios”.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no se ha manifestado al respecto, pero el pasado viernes el funcionario dijo en las redes sociales que cualquier intervención de la CPI “sentaría un precedente peligroso que amenaza a los soldados y funcionarios de todas las democracias que luchan contra el terrorismo salvaje y la agresión sin sentido”.

Netanyahu no explicó qué motivó su declaración , aunque pudo haber estado respondiendo a especulaciones sobre las órdenes de arresto que han ido corriendo en la prensa israelí en las últimas horas.

“Bajo mi liderazgo, Israel nunca aceptará ningún intento de la CPI de socavar su derecho inherente a la autodefensa. La amenaza de capturar a los soldados y funcionarios de la única democracia de Oriente Medio y del único Estado judío del mundo es escandalosa. No nos doblegaremos ante ello”, aseguró en X en líder del país judío.

Con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional es el único tribunal internacional permanente del mundo con poder para procesar a personas acusadas de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. El tribunal no tiene fuerza policial propia. En cambio, depende de sus 124 miembros, que incluyen a la mayoría de los países europeos, pero no a Israel o Estados Unidos, para arrestar a los nombrados en las órdenes de arresto. No puede juzgar a los acusados en ausencia.