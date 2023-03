Medicamentos en Venezuela: continúa el desabastecimiento y cada vez son más caros, según ONG

La crisis social y económica que vive Venezuela desde hace décadas ha permeado la calidad de vida de sus ciudadanos, la salud es uno de los sectores golpeados. Un estudio realizado por la ONG Convite entrega un panorama sobre el desabastecimiento de medicamentos que vive el vecino país.

En su boletín número 66, la organización, que cuenta con apoyo de la Unión Europea, reporta que la escasez de medicamentos en el ámbito nacional se ubica para el mes de enero en el 31,7 %. Los productos que presentan mayor dificultad para conseguir son los que se formulan en el tratamiento de convulsiones, infecciones respiratorias agudas, depresión, diabetes, hipertensión y diarreas, señala la ONG.

“Las tres morbilidades con mayor índice de escasez continúan siendo las convulsiones con 39,9 %, infecciones respiratorias agudas con 38,2 % y la depresión con un registro de 35,9 %”, expone la Asociación Civil Convite.

El estudio también tuvo en cuenta la situación de desabastecimiento por áreas metropolitanas, este arrojó un panorama más preocupante, según los datos recogidos por la organización sin ánimo de lucro, la ciudad de Caracas alcanza un desabastecimiento del 67,3 %.

Ante la situación de escasez en el vecino país, los venezolanos cruzan a Colombia para abastecerse de medicamentos. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Siendo la capital venezolana, es a la vez el epicentro de escasez y carestía de medicamentos, así lo explica Convite en su informe.

“En cuanto a las ciudades con un mayor desabastecimiento, encabezan la lista el Área Metropolitana de Caracas que alcanza 67,3 %, San Fernando 55,5 % y San Juan de Los Morros 40,1 %. Las localidades mejores abastecidas son San Carlos con índice de 5,9 % de escasez y Puerto La Cruz con 20,5 %.

Medicamentos para el control de la hipertensión presentan incrementos de hasta un 50% - Foto: Getty Images

El monitoreo realizado por 19 ciudades del país, también le puso la lupa a la variación de presión en los medicamentos que se encuentran a la venta. Algunas referencias para tratar la hipertensión, diabetes y depresión presentan aumentos de hasta el 50%.

“La Amlodipina de 5 mg pasó de 29,90 en diciembre a 44,90 bolívares en enero; el Losartán Potásico de 50 mg en diciembre costaba 38,43 y en enero se ubicó en 59,39 bolívares; la Glibenclamida de 5 mg pasó de 43,89 bolívares a 72,79; la Metformina de 850 mg pasó de 54,06 a 83,79 y la Sertralina 50 mg dio un salto de 133,59 bolívares a 159,96″, expone.

#13Mar | 📢El mes de enero de 2023 cerró con un índice de escasez de medicinas de 31.7 %💊, de acuerdo al monitoreo realizado a los principios activos de los fármacos esenciales para tratar seis importantes morbilidades👀



BOLETÍN 66👉🏼 https://t.co/ZiIpLyfl2Z pic.twitter.com/W9kgRjndKk — Convite A.C (@conviteac) March 13, 2023

Estas preocupantes cifras se dan en medio del comienzo de una nueva oportunidad para que Venezuela pueda volver a un Gobierno en democracia.

El candidato a las elecciones presidenciales de Venezuela por Primero Justicia (PM) y opositor al Gobierno venezolano, Henrique Capriles, propuso este lunes al Ejecutivo el inicio de una negociación política para una mejora de las condiciones electorales.

El exgobernador de Miranda defendió la negociación política entre Gobierno y oposición para que se logren mejores condiciones electorales para las presidenciales del año que viene, entre las que destacan las inhabilitaciones impuestas por la Fiscalía General, según informó Efecto Cocuyo.

El líder opositor Henrique Capriles, del partido Primero Justicia, da una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el lunes 13 de marzo de 2023. Capriles es el representante de su partido para las elecciones primarias de la oposición del 22 de octubre que seleccionarán a un solo candidato para representar a la oposición. En las elecciones presidenciales de 2024. (AP Photo/Ariana Cubillos) - Foto: AP

“Las negociaciones no son una puesta en escena, que si no hay México no hay nada más. El discurso de que si no sueltan un dólar no hay acuerdo, es para las gradas”, aseguró el dos veces candidato presidencial (2012-2013), al ser consultado sobre el estancamiento de dichas conversaciones y cómo podrían facilitar el levantamiento de las inhabilitaciones si no presenta avances.

Capriles, quien está inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos desde 2017, no se ha referido a sí mismo en cuando al levantamiento de las inhabilitaciones, pero esta le permitiría presentarse a las elecciones presidenciales.

La oposición venezolana anunció el pasado mes de febrero una convocatoria de elecciones primarias para el próximo 22 de octubre en las que aspira a elegir a un candidato único con el que concurrir a las futuras elecciones presidenciales, en un intento por ganar fuerza contra el chavismo.

*Con información de Europa Press.