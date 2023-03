Todo sea por estudiar: entre aplausos, joven llegó en camilla a presentar prueba de admisión universitaria

El estudio, el compromiso y la disciplina son considerados como la clave del progreso, aún más cuando se vive la etapa de la juventud, sin embargo, esto requiere hacer frente a algunas dificultades que se presenten en el camino. Un joven en Arequipa, Perú, se hizo viral por poner su deseo de estudiar por encima de su discapacidad física.

Este joven, de quien se desconoce su identidad, llegó junto a su mamá a la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) para presentar una exigente prueba de admisión, esto con el objetivo de poder cursar una carrera universitaria y de esta manera iniciar la búsqueda de un mejor fututo.

El postulante llegó como todos los jóvenes con la ilusión de obtener buenos resultados, pero él contaba con una dificultad más, tenía una discapacidad física que lo obligaba a caminar en muletas. Afortunadamente, los miembros de seguridad se percataron de la situación y activaron el protocolo establecido.

Gracias a las imágenes compartidas por el medio digital Frase Corta se pudo observar como sorpresivamente uno de los funcionarios llegó a la entrada con una camilla, lo acostaron en la misma y luego lo elevaron para llevarlo al aula donde debía demostrar sus conocimientos.

Una vez el aspirante comienza a ser trasladado, padres de familia de otros jóvenes no dudaron en aplaudir la valentía y entereza de este muchacho.

La madre del joven no pudo contener las lágrimas ante el esfuerzo de su hijo con tal de cumplir su sueño de ser profesional. Sin embargo, aseguró que le entristece ver a otros jóvenes que tienen todas las capacidades físicas, pero no se animan a estudiar.

“Me he emocionado de ver a mi hijo postularse a la universidad y de ver otros chicos que pudiendo tener todas las facultades no lo hagan. Mi hijo ahorita también está postulando, pero para mí es una emoción grande ver a este choco que no tiene ningún impedimento, que para él la vida continúa con más fuerza”, expresó la orgullosa madre a Frase Corta.

El video del hecho se hizo viral y ha condensado cientos de comentarios de admiración y buenos deseos por el futuro del joven.

“Felicidades al postulante.🙌 Yo lo hice cuando tenía un cuadro severo en los bronquios, fue incómodo, pero logré ingresar”; “No podemos ser indiferentes, vibras positivas, todo está en la mente, hacerlo todo con fe”; “Muchas felicidades y bendiciones para el joven”; “Qué Dios lo ilumine”; “Muy cierto el que quiere puede”; “Miremos no solo con asombro, sino con respeto”, fueron algunos comentarios a la publicación.

En los últimos días, una postulante también se hizo viral, esta vez no por ser un ejemplo de superación sino por impuntual. Esto luego de que fuera la última en llegar para una importante prueba de admisión universitaria, por lo que tuvo que correr una larga distancia antes de que le impidieran el ingreso.

El objetivo de la joven era presentar la prueba para ingresar a la Universidad Nacional Agraria La Molina, una de las mejores instituciones de Perú. Sin embargo, la postulante nunca se imaginó el esfuerzo físico que tendría que hacer para tener chance de iniciar su sueño de ser profesional.

Por razones que aún se desconocen, la joven no llegó a la hora estipulada para los aspirantes, en un video publicado por @grupo_preuni se le puede observar corriendo por toda la calle cuando faltaba un minuto para que cerraran las puertas.

De inmediato se empiezan a escuchar gritos en donde se pedía aún no cerrar las puertas, otros padres de familia, quienes habían dejado a sus hijos en las instalaciones para la misma prueba, no dudaron en aplaudir y alentar a la chica para que corriera con mayor velocidad.

“Tú puedes”, “¡Corre!”, “¡Vamos, éxitos!”, gritaban algunos padres de familia, mientras que la joven corría con todas su energía.

Afortunadamente, logró llegar al filtro de ingreso para luego dirigirse a presentar la prueba.