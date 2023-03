Video | Borracho arruina el vals de una quinceañera; la joven bailaba con la foto de su padre fallecido

Una fiesta de 15 años suele tener un significado especial para las mujeres, ya que representa la transición de la niñez hacia la adolescencia y adultez. Sin embargo, un sujeto en México se encuentra en el ojo de las críticas luego de que interrumpiera justo en uno de los momentos más importantes de la ceremonia, el vals.

Lo que mayor tristeza ha generado entre los internautas es que la joven se encontraba bailando con el retrato de su padre fallecido cuando uno de los invitados completamente alcoholizado pasa a la pista de baile tambaleándose para luego protagonizar un penoso hecho.

El antagonista de esta historia se fue acercando a la quinceañera sin que ella se percatara de la situación. Cuando estaba a solo centímetros de ella, el hombre perdió el equilibrio por el exceso de alcohol y se desplomó a los pies de la homenajeada.

El inconsciente sujeto alcanza a empujarla con su caída y de inmediato la joven se gira para encontrarse con la triste imagen, todo mientras sostenía el retrato de su padre con el que hubiera deseado estar en ese momento para que hiciera respetar su celebración.

El video se hizo viral y las críticas no se hicieron esperar. El invitado a la fiesta se lleva la peor parte de los comentarios. Sin embargo, algunos responsabilizan a la familia de la joven por permitir que el sujeto alcoholizado se acercara en ese estado a la quinceañera.

Es decir, que a los demás invitados les faltó reacción para evitar dañar un momento tan conmovedor como el que se estaba viviendo en ese instante. El video ya cuenta con más de 3,6 millones de comentarios en la red social TikTok.

“Me molesta que no entró ningún familiar o amigo a sacarlo cuando se veía venir”; “Y esa fue la última fiesta a la que lo invitaron 😁”; “Por eso es mejor no hacer fiestas si no hay presupuesto, a veces es más la presión social y familiar que el deseo personal de hacerlo”; “😳 No hay palabras”; “Mi México mágico”; “El señor: creo que es buen momento para dormir”; “El último vals del señor 😂”, fueron algunos comentarios a la publicación.

El momento del vals en una fiesta de quince años es uno de los momentos más importantes de la celebración y está relacionado con la presentación ante los invitados de la homenajeada, según explica el portal Winkeventos.

“El vals hace parte del ritual, se trata de presentar a la quinceañera a través de un baile que le permite mostrarse de la mano de un acompañante o caballero; en la actualidad se hace de la mano de su padre o hermano”, explica.

Este también es visto como una oportunidad para expresar alegría y elegancia frente a los invitados, como lo explica Quinceanera en su portal digital.

Más allá del presupuesto, los lujos y el número de invitados, lo importante es poder compartir con los seres queridos más cercanos. Esto hará de dicho momento algo inolvidable. - Foto: Getty Images / Westend61

“El vals de la quinceañera es una de las más entrañables tradiciones de la celebración de quince Años. Es la oportunidad para que te expreses frente a tus invitados y las personas más importantes en tu vida, mientras lo bailas con tu Corte de Honor, con tu papá o con una de las figuras paternas como tu tío o un primo mayor”, señala.

Más allá del presupuesto, los lujos y el número de invitados, lo importante es poder compartir con los seres queridos más cercanos. Esto hará de dicho momento algo inolvidable.

Lastimosamente, la protagonista de esta historia quedará con un sabor amargo respecto al comportamiento de su invitado, quien no respetó el momento nostálgico que estaba viviendo.