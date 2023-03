Ciclón Yaku: con clarinete en mano, hombre interpreta la canción de ‘Titanic’ en medio de la tormenta

Una amplia zona de Suramérica está enfrentando su temporada invernal. Perú, por ejemplo, sufre complicaciones climáticas debido al ciclón Yaku, que deja al menos siete personas muertas en todo el país, pero, más allá de las malas noticias, un hombre trató de verle la cara amigable a la tormenta.

El sujeto se encontraba transitando por una vía inundada en Trujillo, Perú, y se hizo viral en redes sociales luego de que caminara con el agua hasta los tobillos mientras que, de manera magistral, interpretó su clarinete con el objetivo de ambientar lo que estaba sucediendo.

Aparte del talento en su interpretación, lo que llamó la atención de los internautas fue la canción elegida para musicalizar la situación. Fue My Heart Will Go On de Céline Dion, que el músico usó para hacer el contraste sobre las fuertes lluvias que tienen atemorizados a los ciudadanos peruanos.

La cámara mostró el encharcamiento que se presentaba en el lugar por donde buscaban transitar en vehículo. - Foto: TikTok: @martinrod92

La cámara mostró también el encharcamiento que se presentaba en el lugar por donde buscaban transitar en vehículo, situación que fue aprovechada por el músico para tocar.

El video fue compartido en la plataforma TikTok por un hombre llamado Ricardo Martin y ya cuenta con casi 150 mil reproducciones a pocas horas de ser publicado.

El acto artístico del hombre de quien se desconoce la identidad tiene fascinados a los peruanos, que no dudaron en dejar sus comentarios.

“Esto tiene que ser viral!!! En medio de la tragedia, encontrar alegría, es el verdadero arte 🎭”; “Tocando hasta el final”; “Ya me la estaba creyendo. Me alucinaba Rose!!!”; “Un aliento para todos; “El que grababa hubiera gritado: hay alguien aquí con vida 😄”; “Un poquito de música y humor nunca cae mal gracias, amigo”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.

My Heart Will Go On de la cantante Céline Dion hace parte de la banda sonora de la película Titanic, filme en donde se cuenta la historia de amor de dos jóvenes provenientes de clases sociales diferentes, todo en el marco del hundimiento del trasatlántico más grande del mundo en el año 1912.

En cuanto a la situación climática que vive Perú, al menos 59 muertos y más de 12.000 damnificados ha dejado desde septiembre la temporada de lluvias en Perú a causa de inundaciones y desbordamiento de ríos, informó el domingo la Defensa Civil.

Las inundaciones acompañadas de fuertes vientos que afectan parte de Perú aumentaron en las últimas 72 horas y afectaron zonas urbanas y rurales de los departamentos costeros de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, en la frontera con Ecuador.

La temporada invertal ha afectado fuertemente a los peruanos en los últimos días. Foto: AFP. - Foto: AFP

“Desde el inicio de temporada de lluvias hasta el 12 de marzo tenemos 12.200 damnificados, 59 fallecidos, 57 heridos y ocho desaparecidos”, dijo Carlos Yáñez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en conferencia de prensa.

La autoridad reportó 1.326 viviendas destruidas y 3.173 inhabitables.

“Acá no hay nada que rescatar, todo está tapado con el lodo. Nosotros hemos salido con lo que estamos puestos”, dijo un poblador damnificado del distrito de la Esperanza, en la región la Libertad (norte), al canal N de televisión.

El nivel de precipitaciones estacionales se disparó por la presencia de un “ciclón no organizado” frente a las costas peruanas, en aguas del océano Pacífico, según las autoridades.

Las autoridades han reportado 1.326 viviendas destruidas y 3.173 inhabitables desde que empezó la temporada de lluvias. Foto: AFP. - Foto: AFP

De acuerdo con la Defensa Civil, “el ciclón Yaku es un fenómeno muy inusual, haciendo que lluvias se intensifiquen en el norte”.

“Se encuentra frente a la región de Lambayeque y la Libertad, y viene causando el incremento de humedad a la zona norte del país, lo que produce las lluvias intensas en el norte y centro”, explicó Yáñez.

El desplazamiento del ciclón, que se encuentra a unos 500 kilómetros de la costa peruana según el Servicio de Meteorología de Perú (Senahmi), activó una alerta de lluvias intensas en Lima, donde es raro que se registren precipitaciones.

*Con información de AFP.