Milei definió quién estará al frente del Ministerio de Seguridad en su Gobierno

Bullrich, quien también estuvo en la carrera por la Presidencia de Argentina, había manifestado que no tenía intención de volver a esa cartera, pero posteriormente tomó la decisión en medio de la necesidad de consolidar la alianza con La Libertad Avanza.

Bullrich expresó su disposición a aceptar un eventual ofrecimiento, aunque puntualizó que no ha recibido ninguna propuesta formal cara a cara. En declaraciones a la señal TN, afirmó: “No creo que eso sea un debate, si me ofrecen o no. Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”.