Mujer de 54 años se casó con un hombre de 33 y asegura que se ganó la lotería

La mujer aseguró que después de su divorcio quiso salir con hombres de su edad pero no “tienen el ritmo” que ella necesita para una relación, quienes según ella, se preocupaban más por “donde podían parquear el carro” que en ella.

Según el diario The Mirror, Rinella ignoró a muchos hombres hasta que su actual pareja , de 33 años, le envió un mensaje en línea. Michelle entonces dijo que si bien hubo una atracción sexual instantánea entre ellos, él la sorprendió más con su “vulnerabilidad emocional” .

La mujer aseguró que a diferencia de los hombres mayores que eran más rígidos y no necesitaban nada de una relación”, Brandon Graham, su actual pareja, llenaba más sus expectativas que los muchos otros que la habían cortejado.

La mujer con 4 hijos admitió que si bien al principio se sentía “molesta” por las miradas de la gente, ahora quienes los juzgan sólo fortalecen su conexión, ya que les “apasiona luchar por la relación”, según cuenta The Mirror.

“Definitivamente no encontraba eso con los hombres de 50 años. Para él, soy sabia y establecida sin dejar de ser atractiva”, aseguró, agregando que fue una atracción instantánea entre ambos, incluso en su primera cita la mujer pensó que el hombre era incluso más atractivo que en las fotos.

El esposo anterior de Michelle era mayor que ella y era todo lo contrario de Brandon. “Era terriblemente rígido y era una experiencia de citas tan aburrida que no podía seguir haciéndolo” , dijo.

Así mismo, la mujer confesó que ha recibido muchas críticas por personas del común, no sólo con las miradas al pasar por un recinto sino también por críticas constantes por la diferencia de edades “Solía molestarme mucho. Me hizo entender que la gente iba a mirar. No hay ningún beneficio en tratar de sacar lo peor de ello”, dijo.